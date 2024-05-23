Следователи не исключают, что Виталий Манишин может быть причастен к другим убийствам
Количество жертв "политеховского" маньяка может вырасти
23 мая 2024, 13:32, ИА Амител
На счету Виталия Манишина, которого подозревают в убийстве 11 девушек, могут быть и другие жертвы. К такому выводы пришли следователи, которые занимались расследованием дела "политеховского" маньяка.
"У нас есть основания предполагать, что Манишин может быть причастен и к другим преступлениям. Работа продолжается, но достоверных данных, которые бы указывали на причастность еще к каким-то преступлениям, пока нет", – рассказал журналистам во время специального брифинга замруководителя Следственного управления алтайского Следкома Александр Жеребцов.
По словам оперативников, сейчас у них на руках дела о других нераскрытых убийствах, совершенных в Алтайском крае в начале нулевых. Причастность Виталия Манишина к каждому будет проверена. Кстати, еще в 2000 году составлялся фоторобот со слов девушки, которая видела неизвестного мужчину в здании "политеха". Под него попадал Виталий Манишин.
"Мы возвращались к этим свидетелям, есть люди, которые его помнят еще с того времени. Мы сравнивали информацию и поняли, что это он", – заявили следователи.
Сейчас Виталий Манишин находится в барнаульском СИЗО. По словам оперативников, у него там особые условия содержания. Сотрудники УФСИН пристально следят за подозреваемым, чтобы он "дожил до окончания судебного процесса". Кроме того, в ходе следствия именно он указал оперативникам место, где находятся останки Елены Вознюк.
Напомним, задержали Манишина в мае 2023 года. В ходе расследования убийства девушки удалось установить причастность мужчины еще к десяти преступлениям, совершенным летом в 1999 и 2000 годах.
Первое свое убийство он совершил в 1986 году. Долгое время оно оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, в числе которых был фигурант и с которыми погибшую видели в последний раз.
13:38:37 23-05-2024
Кеннеди тоже он убил?
16:11:17 23-05-2024
Гость (13:38:37 23-05-2024) Кеннеди тоже он убил?... Вряд ли. Там вроде Освальд сознался, а вот убийство Владислава Листьева до сих пор под вопросом.
16:10:32 23-05-2024
фоторобот со слов девушки, которая видела неизвестного мужчину в здании "политеха". Под него попадал Виталий Манишин. ------- Не брешите!!! По тому фотороботу подозреваемого продавца из окна в подъезде выкинули.
18:58:36 23-05-2024
Шоу бенни хилла.
22:45:31 23-05-2024
А давайте поименно назовем тех начальников ГУВД по АК, следаков прокуратуры, главных по УР АК того периода! Поименно!!!....А, да, теперь они заслуженные пенсионеры с неслабыми пенсиями и госнаградами)))