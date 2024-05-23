Следователи не исключают, что Виталий Манишин может быть причастен к другим убийствам

Количество жертв "политеховского" маньяка может вырасти

23 мая 2024, 13:32, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: Следственный комитет Алтайского края

На счету Виталия Манишина, которого подозревают в убийстве 11 девушек, могут быть и другие жертвы. К такому выводы пришли следователи, которые занимались расследованием дела "политеховского" маньяка.

"У нас есть основания предполагать, что Манишин может быть причастен и к другим преступлениям. Работа продолжается, но достоверных данных, которые бы указывали на причастность еще к каким-то преступлениям, пока нет", – рассказал журналистам во время специального брифинга замруководителя Следственного управления алтайского Следкома Александр Жеребцов.

По словам оперативников, сейчас у них на руках дела о других нераскрытых убийствах, совершенных в Алтайском крае в начале нулевых. Причастность Виталия Манишина к каждому будет проверена. Кстати, еще в 2000 году составлялся фоторобот со слов девушки, которая видела неизвестного мужчину в здании "политеха". Под него попадал Виталий Манишин.

"Мы возвращались к этим свидетелям, есть люди, которые его помнят еще с того времени. Мы сравнивали информацию и поняли, что это он", – заявили следователи.

Сейчас Виталий Манишин находится в барнаульском СИЗО. По словам оперативников, у него там особые условия содержания. Сотрудники УФСИН пристально следят за подозреваемым, чтобы он "дожил до окончания судебного процесса". Кроме того, в ходе следствия именно он указал оперативникам место, где находятся останки Елены Вознюк.

Напомним, задержали Манишина в мае 2023 года. В ходе расследования убийства девушки удалось установить причастность мужчины еще к десяти преступлениям, совершенным летом в 1999 и 2000 годах.

Первое свое убийство он совершил в 1986 году. Долгое время оно оставалось нераскрытым, несмотря на то, что при первоначальных следственных действиях была опрошена компания молодых людей, в числе которых был фигурант и с которыми погибшую видели в последний раз.