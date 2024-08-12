У властей в Михайловском районе отсудили деньги за собачий укус

Пострадавшая сторона получила 15 тысяч рублей

12 августа 2024, 12:01, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Суд взыскал с властей в Михайловском районе деньги за то, что бродячая собака укусила ребенка. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В июне пес напал на ребенка. Началось разбирательство, но установить хозяина не смогли. Судья решил, что случившееся стало возможным, потому что местные власти, которые должны следить за бездомными животными, не справились со своими обязанностями.

Управление по ЖКХ, строительству, транспортному обслуживанию, дорожной деятельности Администрации Михайловского района обязали выплатить пострадавшей стороне 15 тысяч рублей.

Решение суда пока не вступило в законную силу.