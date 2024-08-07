НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле полиция нашла водителя автобуса, ударившего пассажира

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего

07 августа 2024, 12:20, ИА Амител

В Барнауле проводят проверку по факту конфликта между водителем автобуса № 33 и пассажиром, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Личность водителя установлена. Устанавливается личность потерпевшего", – рассказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором водитель маршрутки № 33 ударил пассажира, якобы хотевшего рассчитаться за проезд переводом на карту. Водитель пытался выгнать мужчину, но тот отказывался выходить и начал кричать в ответ.

По новой версии, пассажир мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, отказывался платить за проезд, выражался нецензурной бранью в адрес водителя, что могло послужить причиной конфликта.

Проверка общественного транспорта / Фото: barnaul.org

В Барнауле проверили два маршрута, где "скрывают" от пассажиров терминалы

Как выяснилось в ходе рейда, терминалы имеются в каждом автобусе, но не все водители их предоставляют
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 9

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Гость

12:22:58 07-08-2024

НУ И БЫДЛО ВОДИТЕЛЬ. Заявление в налоговую сейчас напишу, чтобы проверили все платежи наличными

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Гость

12:54:18 07-08-2024

Гость (12:22:58 07-08-2024) НУ И БЫДЛО ВОДИТЕЛЬ. Заявление в налоговую сейчас напишу, ... Так-то они много лет безнаказанно налик принимают,а вы только сейчас надумали в ИФНС настрочить. Или потерпевший это вы?

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Клим

15:18:45 07-08-2024

Гость (12:22:58 07-08-2024) НУ И БЫДЛО ВОДИТЕЛЬ. Заявление в налоговую сейчас напишу, ... а я бы написал заяву на тебя и на алконавта паса.
на бухло бабло нашел а за проезд зашляпил.

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Гость

12:24:55 07-08-2024

было бы удивительно что не нашли бы.. а так прям герои что нашли

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Гость

12:31:31 07-08-2024

совсем обнаглели маршрутчики, ни карта, ни перевод им не нужны, только наличку требуют

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Гость

13:57:31 07-08-2024

может пассажир там что то и говорил... и даже он может быть виновен. Ну вызови полицию, с какого руки распускаешь?! ненависть народная проецируется всегда на "быдло-водителей" Задумайтесь, перевозчики, почему это?!

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гость

14:32:18 07-08-2024

Найдите лучше ту женщину с которой всё началось. Которая хотела похитить 5 рублей у шофёра. И накажите за воровство. Заодно накажите того студента, который не разобравшись стал защищать воровку. Вот это будет справедливо!

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Гость

15:07:50 07-08-2024

гость (14:32:18 07-08-2024) Найдите лучше ту женщину с которой всё началось. Которая хот... Водитель билеты отдает пассажирам при приеме налички? Кто там у кого ворует?

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Гость

17:28:30 07-08-2024

благостно то.

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