В Барнауле полиция нашла водителя автобуса, ударившего пассажира

Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего

07 августа 2024, 12:20, ИА Амител

В Барнауле проводят проверку по факту конфликта между водителем автобуса № 33 и пассажиром, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Личность водителя установлена. Устанавливается личность потерпевшего", – рассказали в ведомстве.

Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором водитель маршрутки № 33 ударил пассажира, якобы хотевшего рассчитаться за проезд переводом на карту. Водитель пытался выгнать мужчину, но тот отказывался выходить и начал кричать в ответ.

По новой версии, пассажир мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, отказывался платить за проезд, выражался нецензурной бранью в адрес водителя, что могло послужить причиной конфликта.