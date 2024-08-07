В Барнауле полиция нашла водителя автобуса, ударившего пассажира
Сейчас правоохранители устанавливают личность потерпевшего
07 августа 2024, 12:20, ИА Амител
В Барнауле проводят проверку по факту конфликта между водителем автобуса № 33 и пассажиром, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
"Личность водителя установлена. Устанавливается личность потерпевшего", – рассказали в ведомстве.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, на котором водитель маршрутки № 33 ударил пассажира, якобы хотевшего рассчитаться за проезд переводом на карту. Водитель пытался выгнать мужчину, но тот отказывался выходить и начал кричать в ответ.
По новой версии, пассажир мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, отказывался платить за проезд, выражался нецензурной бранью в адрес водителя, что могло послужить причиной конфликта.
12:22:58 07-08-2024
НУ И БЫДЛО ВОДИТЕЛЬ. Заявление в налоговую сейчас напишу, чтобы проверили все платежи наличными
12:54:18 07-08-2024
Гость (12:22:58 07-08-2024) НУ И БЫДЛО ВОДИТЕЛЬ. Заявление в налоговую сейчас напишу, ... Так-то они много лет безнаказанно налик принимают,а вы только сейчас надумали в ИФНС настрочить. Или потерпевший это вы?
15:18:45 07-08-2024
Гость (12:22:58 07-08-2024) НУ И БЫДЛО ВОДИТЕЛЬ. Заявление в налоговую сейчас напишу, ... а я бы написал заяву на тебя и на алконавта паса.
на бухло бабло нашел а за проезд зашляпил.
12:24:55 07-08-2024
было бы удивительно что не нашли бы.. а так прям герои что нашли
12:31:31 07-08-2024
совсем обнаглели маршрутчики, ни карта, ни перевод им не нужны, только наличку требуют
13:57:31 07-08-2024
может пассажир там что то и говорил... и даже он может быть виновен. Ну вызови полицию, с какого руки распускаешь?! ненависть народная проецируется всегда на "быдло-водителей" Задумайтесь, перевозчики, почему это?!
14:32:18 07-08-2024
Найдите лучше ту женщину с которой всё началось. Которая хотела похитить 5 рублей у шофёра. И накажите за воровство. Заодно накажите того студента, который не разобравшись стал защищать воровку. Вот это будет справедливо!
15:07:50 07-08-2024
гость (14:32:18 07-08-2024) Найдите лучше ту женщину с которой всё началось. Которая хот... Водитель билеты отдает пассажирам при приеме налички? Кто там у кого ворует?
17:28:30 07-08-2024
благостно то.