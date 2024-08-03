У замглавы МЧС Кубани нашли автопарк, 50 объектов недвижимости и 250 млн рублей
На имущество чиновника наложили арест
03 августа 2024, 17:36, ИА Амител
У замглавы МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко нашли 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и автопарк, сообщает ТАСС.
Во владении у чиновника обнаружили жилые помещения и офисы. Кроме того, у него и его родственников оказалось более 20 машин, в том числе премиальные Zeekr, Lixiang L9 и BMW X5 и X6. Правоохранители сочли, что все это приобретено незаконным путем, и по требованию Генпрокуратуры на имущество наложили арест.
Самого чиновника задержали 31 июля и завели на него уголовное дело.
По данным агентства, Сергей Симоненко служит в пожарной охране с 1988 года. В 2009-м он стал заместителем главы ГУ МЧС Кубани, в 2018-м был уволен по достижении предельного возраста, но 2022-м снова вернулся на службу.
17:48:59 03-08-2024
всё это время он искусно маскировался под порядочного человека
22:41:37 03-08-2024
Гость (17:48:59 03-08-2024) всё это время он искусно маскировался под порядочного челове... Оказывал помощь другим людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию.А те его от чистого сердца благодарили.
18:27:37 03-08-2024
Никогда такого не было , и вот , опять....
18:31:28 03-08-2024
Вот это ДА!
Кто-бы мог подумать!?
20:25:01 03-08-2024
Когда же они уже нахапаются, этой недвижимости
20:27:57 03-08-2024
А у простых работяг ничего нет...
22:15:09 03-08-2024
Коля (20:27:57 03-08-2024) А у простых работяг ничего нет... ... А оно надо в таких количествах?
10:30:10 04-08-2024
dok_CФ (22:15:09 03-08-2024) А оно надо в таких количествах?... Как говорят знающие люди, остановиться не возможно, надо, надо... всё больше.
10:36:10 04-08-2024
dok_CФ (22:15:09 03-08-2024) А оно надо в таких количествах?...
Вы в курсе кому чего и сколько надо?Кто-то сверху вам в ухо шепчет?
14:26:00 04-08-2024
dok_CФ (22:15:09 03-08-2024) А оно надо в таких количествах?... Кубаноид - одним словом