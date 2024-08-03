У замглавы МЧС Кубани нашли автопарк, 50 объектов недвижимости и 250 млн рублей

На имущество чиновника наложили арест

03 августа 2024, 17:36, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

У замглавы МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко нашли 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и автопарк, сообщает ТАСС.

Во владении у чиновника обнаружили жилые помещения и офисы. Кроме того, у него и его родственников оказалось более 20 машин, в том числе премиальные Zeekr, Lixiang L9 и BMW X5 и X6. Правоохранители сочли, что все это приобретено незаконным путем, и по требованию Генпрокуратуры на имущество наложили арест.

Самого чиновника задержали 31 июля и завели на него уголовное дело.

По данным агентства, Сергей Симоненко служит в пожарной охране с 1988 года. В 2009-м он стал заместителем главы ГУ МЧС Кубани, в 2018-м был уволен по достижении предельного возраста, но 2022-м снова вернулся на службу.