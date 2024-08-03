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У замглавы МЧС Кубани нашли автопарк, 50 объектов недвижимости и 250 млн рублей

На имущество чиновника наложили арест

03 августа 2024, 17:36, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

У замглавы МЧС Краснодарского края Сергея Симоненко нашли 250 млн рублей, 50 объектов недвижимости и автопарк, сообщает ТАСС.

Во владении у чиновника обнаружили жилые помещения и офисы. Кроме того, у него и его родственников оказалось более 20 машин, в том числе премиальные Zeekr, Lixiang L9 и BMW X5 и X6. Правоохранители сочли, что все это приобретено незаконным путем, и по требованию Генпрокуратуры на имущество наложили арест.

Самого чиновника задержали 31 июля и завели на него уголовное дело.

По данным агентства, Сергей Симоненко служит в пожарной охране с 1988 года. В 2009-м он стал заместителем главы ГУ МЧС Кубани, в 2018-м был уволен по достижении предельного возраста, но 2022-м снова вернулся на службу.

Происшествия

Комментарии 10

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Гость

17:48:59 03-08-2024

всё это время он искусно маскировался под порядочного человека

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Гость

22:41:37 03-08-2024

Гость (17:48:59 03-08-2024) всё это время он искусно маскировался под порядочного челове... Оказывал помощь другим людям, попавшим в чрезвычайную ситуацию.А те его от чистого сердца благодарили.

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Гость

18:27:37 03-08-2024

Никогда такого не было , и вот , опять....

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Гость

18:31:28 03-08-2024

Вот это ДА!
Кто-бы мог подумать!?

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Сабина

20:25:01 03-08-2024

Когда же они уже нахапаются, этой недвижимости

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Коля

20:27:57 03-08-2024

А у простых работяг ничего нет...

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dok_CФ

22:15:09 03-08-2024

Коля (20:27:57 03-08-2024) А у простых работяг ничего нет... ... А оно надо в таких количествах?

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ВВП

10:30:10 04-08-2024

dok_CФ (22:15:09 03-08-2024) А оно надо в таких количествах?... Как говорят знающие люди, остановиться не возможно, надо, надо... всё больше.

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Гость

10:36:10 04-08-2024

dok_CФ (22:15:09 03-08-2024) А оно надо в таких количествах?...
Вы в курсе кому чего и сколько надо?Кто-то сверху вам в ухо шепчет?

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Гость

14:26:00 04-08-2024

dok_CФ (22:15:09 03-08-2024) А оно надо в таких количествах?... Кубаноид - одним словом

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