Сенатора Дмитрия Савельева арестовали на два месяца
Политик проходит по уголовному делу об организации к приготовлению убийства
03 августа 2024, 09:15, ИА Амител
Басманный суд Москвы заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева до 2 октября. Об этом сообщает ТАСС.
Политика арестовали по делу об организации к приготовлению убийства: в августе 2023 года он из-за личной неприязни поручил знакомому организовать убийство предпринимателя за денежное вознаграждение. Знакомый Савельева попытался найти исполнителя, но правоохранительные органы, получив информацию о готовящемся преступлении, инсценировали убийство. После этого Савельев передал соучастнику вознаграждение.
2 августа 2024-го политика задержали на выходе с заседания Совфеда.
Защита Савельева намерена обжаловать постановление об аресте, так как "оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса", заявила адвокат.
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