НОВОСТИПроисшествия

Сенатора Дмитрия Савельева арестовали на два месяца

Политик проходит по уголовному делу об организации к приготовлению убийства

03 августа 2024, 09:15, ИА Амител

Избрание меры пресечения сенатору Савельеву / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Избрание меры пресечения сенатору Савельеву / Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Басманный суд Москвы заключил под стражу сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева до 2 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Политика арестовали по делу об организации к приготовлению убийства: в августе 2023 года он из-за личной неприязни поручил знакомому организовать убийство предпринимателя за денежное вознаграждение. Знакомый Савельева попытался найти исполнителя, но правоохранительные органы, получив информацию о готовящемся преступлении, инсценировали убийство. После этого Савельев передал соучастнику вознаграждение.

2 августа 2024-го политика задержали на выходе с заседания Совфеда.

Защита Савельева намерена обжаловать постановление об аресте, так как "оно принято с нарушением уголовно-процессуального кодекса", заявила адвокат.

Происшествия Политика

Комментарии 4

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Гость

10:21:03 03-08-2024

Пятерых детей и бабу по миру пустили

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Гость

11:50:13 03-08-2024


"— Но позвольте, как же он служил в очистке?"

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Гость

16:46:31 03-08-2024

Год прошел, и только сейчас задержали?

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Musik

18:54:44 03-08-2024

Загорел хорошо за пару дней. Странно...

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