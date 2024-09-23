У Земли до конца осени будет две Луны
Временным спутником планеты станет небольшой астероид
23 сентября 2024, 10:45, ИА Амител
Месяц / Источник фото: unsplash.com
У Земли появится вторая мини-Луна этой осенью, пишет "МК".
Гравитационное притяжение нашей планеты захватит астероид 2024 PT5 шириной 10 метров, который станет временным спутником Земли.
Космическое явление продлится с 29 сентября по 25 ноября. Опасности для человечества оно не представляет.
Ранее в сентябре появились данные о гигантском астероиде Апофис, которые допускают его столкновение с Землей в 2029 году.
00:18:09 24-09-2024
ее не будет видно, маленький и эллипсоидная орбита