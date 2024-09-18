Что такое астероид Апофис и правда ли он может уничтожить Землю в 2029 году?

Ученые практически полностью исключают столкновение астероида с Землей, однако небольшая вероятность этого все-таки есть

18 сентября 2024, 16:25, ИА Амител

Падение Апофиса на Землю в компьютерной игре RAGE / Фото: скриншот из игры RAGE

В информационном пространстве уже не раз упоминается астероид Апофис, который якобы может уничтожить Землю. Ранее ученые говорили о том, что астероид уже практически точно не столкнется с Землей. Однако недавно появились новые данные, которые говорят, что столкновение все-таки может произойти, пусть и с небольшой вероятностью. Что такое астероид Апофис и насколько он угрожает нашей планете – рассказывает amic.ru.

Что такое астероид Апофис?

Астероид Апофис — это астероид, открытый в 2004 году. Его назвали в честь персонажа древнеегипетской мифологии, змея-разрушителя, который живёт в темноте подземелий и пытается уничтожить Солнце.

Астероид имеет диаметр примерно 370 метров и находится на расстоянии около 19 миллионов километров от Земли. Астероид Апофис является потенциально опасным для землян объектом, поскольку его орбита пересекается с орбитой Земли. В 2004 году расчеты показали, что с вероятностью 3% астероид столкнется с Землёй в 2029 году. Затем в 2006-м ученые установили, что столкновения не будет, и астероид пройдет между Землей и Луной 13 апреля 2029 года. Также ученые говорили и о возможном столкновении астероида с Землей в 2032 году.

Насколько астероид Апофис угрожает Земле?

Согласно данным NASA, астероид Апофис не представляет угрозы для Земли в ближайшем будущем, и возможность его столкновения с нашей планетой исключена. В 2029 году астероид пройдет примерно в 19 миллионах километров от Земли, что является безопасным расстоянием. Руководитель подразделения лаборатории NASA по исследованию объектов, сближающихся с Землей, отметил, что шансы на столкновение составляют менее одного на миллион, и организация это "практически исключает". Но существует небольшая вероятность того, что астероид все же может изменить свою орбиту, о чем сказал астроном Пауль Вигерт.

Что говорят новые данные?

В конце августа 2024 года астроном Пауль Вигерт опубликовал в журнале The Planetary Science Journal статью, в которой говорится, что астероид Апофис может изменить свою орбиту из-за контакта с другими метеоритами, чего ранее не рассматривали ученые. По его мнению, если астероид уже столкнулся с другими телами, то вероятность его падения на Землю не нулевая. Однако она по-прежнему не является большой и составляет меньше 4%.

По его словам, за астероидом нужно внимательно следить. Правда, сейчас рассмотреть метеорит нельзя, потому что он скрылся в лучах Солнца. Увидеть его можно будет в 2027 году, это позволит ученым получить более точные данные.

Возможные места падения Апофиса в случае столкновения с Землей в 2036 году / Фото: ru.wikipedia.org

А если астероид Апофис все-таки столкнется с Землей?

Если бы астероид Апофис столкнулся с Землей, последствия были бы катастрофическими. Столкновение астероида с Землей вызвало бы мощный взрыв, который уничтожил бы все живое в радиусе нескольких тысяч километров, однако не создал бы долгосрочных глобальных эффектов – таких, как астероидная зима.

Взрыв можно было бы сравнить с ударом нескольких ядерных бомб одновременно. Сначала NASA оценивало вероятный взрыв в 1480 мегатонн, затем показатели снизили до 880 и, наконец, до 506 мегатонн. При этом среди возможных мест падения указываются и несколько точек в Сибири.

Падение астероида Апофис изображали в компьютерной игре RAGE. Там это привело к апокалипсису и гибели миллиардов людей. Однако, как уже упоминалось, вероятность такого столкновения крайне мала.

И люди ничего не пытаются сделать с астероидом?

Нет. Ранее, например, Роскосмос рассматривал варианты создания проекта отведения астероида от Земли. Однако этот и подобный проект не стали развивать из-за низкой вероятности падения астероида. Также NASA выбрало Апофис целью расширенной программы автоматической межпланетной станции OSIRIS-Rex. В сентябре 2023 года станцию направили к Апофису, но достичь его получится в 2029 году. Аппарат выйдет на орбиту вокруг астероида и будет его исследовать. Как-либо влиять на траекторию движения объекта пока не планируется.