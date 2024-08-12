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У жителей двух районов Барнаула отключат горячую воду на трое суток

Речь идет о части потребителей по контуру ТЭЦ-2

12 августа 2024, 20:20, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com
Смеситель / Фото: pxhere.com

Горячую воду у части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 отключат с 13 по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале.

Чтобы использовать время останова магистралей максимально продуктивно, компания решила синхронизировать планы сразу нескольких подразделений СГК. В этот период завершат один из этапов модернизации коллекторов теплосетей, устранят несколько повреждений на магистральных трубопроводах и запустят диагностического робота под трамвайными путями на проспектах Ленина.

По этой причине горячей воды не будет у жителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Адреса всех объектов перечислили в комментариях.

"Учитывая длительность отключения, протяженность и диаметр тепловых сетей, после завершения работ понадобится время на восстановление режимов", — заявили в СГК.

Компания принесла жителям извинения за доставленные неудобства. Там назвали запланированные мероприятия важным этапом подготовки Барнаула к зиме.

Происшествия Отключения горячей воды

Комментарии 3

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Гость

20:49:45 12-08-2024

А здесь можно список адресов выложить?

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Октябрьский район

23:55:54 12-08-2024

C утра нет горячей воды, уже сегодня отключили без предупреждения.

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123

13:16:58 13-08-2024

В этом году с горячей водой вообще беда. Вместо 3х недель, не было воды 1,5 месяца. А тут еще и в августе 3 дня. Почему в мегаполисах (Питер, Москва) отключают максимум на неделю. Что у них системы водоснабжения новее? Не поверю. По-любому, кадров нет, работать не кому за такую зп, хотят чтоб десяток сотрудников обслуживали весь город

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