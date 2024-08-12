У жителей двух районов Барнаула отключат горячую воду на трое суток
Речь идет о части потребителей по контуру ТЭЦ-2
12 августа 2024, 20:20, ИА Амител
Горячую воду у части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 отключат с 13 по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале.
Чтобы использовать время останова магистралей максимально продуктивно, компания решила синхронизировать планы сразу нескольких подразделений СГК. В этот период завершат один из этапов модернизации коллекторов теплосетей, устранят несколько повреждений на магистральных трубопроводах и запустят диагностического робота под трамвайными путями на проспектах Ленина.
По этой причине горячей воды не будет у жителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Адреса всех объектов перечислили в комментариях.
"Учитывая длительность отключения, протяженность и диаметр тепловых сетей, после завершения работ понадобится время на восстановление режимов", — заявили в СГК.
Компания принесла жителям извинения за доставленные неудобства. Там назвали запланированные мероприятия важным этапом подготовки Барнаула к зиме.
20:49:45 12-08-2024
А здесь можно список адресов выложить?
23:55:54 12-08-2024
C утра нет горячей воды, уже сегодня отключили без предупреждения.
13:16:58 13-08-2024
В этом году с горячей водой вообще беда. Вместо 3х недель, не было воды 1,5 месяца. А тут еще и в августе 3 дня. Почему в мегаполисах (Питер, Москва) отключают максимум на неделю. Что у них системы водоснабжения новее? Не поверю. По-любому, кадров нет, работать не кому за такую зп, хотят чтоб десяток сотрудников обслуживали весь город