У жителей двух районов Барнаула отключат горячую воду на трое суток

Речь идет о части потребителей по контуру ТЭЦ-2

12 августа 2024, 20:20, ИА Амител

Смеситель / Фото: pxhere.com

Горячую воду у части потребителей Барнаульской ТЭЦ-2 отключат с 13 по 16 августа. Об этом сообщает пресс-служба барнаульского филиала СГК в Telegram-канале.

Чтобы использовать время останова магистралей максимально продуктивно, компания решила синхронизировать планы сразу нескольких подразделений СГК. В этот период завершат один из этапов модернизации коллекторов теплосетей, устранят несколько повреждений на магистральных трубопроводах и запустят диагностического робота под трамвайными путями на проспектах Ленина.

По этой причине горячей воды не будет у жителей Железнодорожного и Октябрьского районов. Адреса всех объектов перечислили в комментариях.

"Учитывая длительность отключения, протяженность и диаметр тепловых сетей, после завершения работ понадобится время на восстановление режимов", — заявили в СГК.

Компания принесла жителям извинения за доставленные неудобства. Там назвали запланированные мероприятия важным этапом подготовки Барнаула к зиме.