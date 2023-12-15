Мошенники устроили аудиоспектакль жительнице Алтая и получили миллионный "гонорар"

Они распределились по ролям и убедили женщину перевести все накопления на "безопасный счет"

15 декабря 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщина перевела более 1 млн рублей мошенникам, которые слишком убедительно сыграли роли банкира и двух полицейских, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 53-летняя жительница ЗАТО Сибирский, которой накануне позвонили несколько мужчин и предложили защитить ее деньги, переведя их на безопасный счет.

Вначале женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что под залог ее автомобиля мошенники взяли кредит. После он перевел звонок на якобы сотрудника банка, который прислал женщине "документ", подтверждающий его как личность. Он и предложил перевести все накопления на "безопасный счет".

"Далее в спектакль вошел якобы сотрудник правоохранительного ведомства, который выслал женщине через мессенджер два документа – согласие о сотрудничестве и постановление о приобщении к материалам уголовного дела", – рассказали в ведомстве.

Женщина поверила аферистам и поехала в Барнаул, где сняла со счета все деньги и двумя операциями перечислила сбережения.

Кроме того, она оформила кредит и все деньги также перевела мошенникам. В общей сложности женщина лишилась более 1 млн рублей.