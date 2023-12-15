НОВОСТИПроисшествия

Мошенники устроили аудиоспектакль жительнице Алтая и получили миллионный "гонорар"

Они распределились по ролям и убедили женщину перевести все накопления на "безопасный счет"

15 декабря 2023, 10:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае женщина перевела более 1 млн рублей мошенникам, которые слишком убедительно сыграли роли банкира и двух полицейских, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 53-летняя жительница ЗАТО Сибирский, которой накануне позвонили несколько мужчин и предложили защитить ее деньги, переведя их на безопасный счет.

Вначале женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что под залог ее автомобиля мошенники взяли кредит. После он перевел звонок на якобы сотрудника банка, который прислал женщине "документ", подтверждающий его как личность. Он и предложил перевести все накопления на "безопасный счет".

"Далее в спектакль вошел якобы сотрудник правоохранительного ведомства, который выслал женщине через мессенджер два документа – согласие о сотрудничестве и постановление о приобщении к материалам уголовного дела", – рассказали в ведомстве.

Женщина поверила аферистам и поехала в Барнаул, где сняла со счета все деньги и двумя операциями перечислила сбережения.

Кроме того, она оформила кредит и все деньги также перевела мошенникам. В общей сложности женщина лишилась более 1 млн рублей.

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Парень должен был забрать деньги, оставить себе процент, а остальное перевести мошенникам, но не сделал этого
НОВОСТИПроисшествия
Алтайский край Мошенники

Комментарии 6

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Гость

11:01:57 15-12-2023

Неужели они пока ездят, ни ко му из знакомых не говорят о проблеме и их никто не отговаривает?..

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Гость

12:31:40 15-12-2023

Гость (11:01:57 15-12-2023) Неужели они пока ездят, ни ко му из знакомых не говорят о пр... Без работников банков провернуть такую схему сложно. 1.) Кто-то должен дать наводку (личные данные) человека, у которого на счету имеется интересная сумма (какой смысл вертеть весь спектакль вокруг нищебродов?). 2.) Кто-то должен дать кредит быстро и без вопросов в явно подозрительной и неоднозначной обстановке (когда человек явно выбит из колеи). Так что, привет сберу...

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Гость

11:06:45 15-12-2023

Лохушка. Вообще не жаль.

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Гость

12:32:34 15-12-2023

Гость (11:06:45 15-12-2023) Лохушка. Вообще не жаль.... Тебя тоже не жаль. Написать такое мог только гоблин...

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Гость

12:08:14 15-12-2023

Везёт же людям

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Олег

12:28:23 15-12-2023

Алё - мы ищем таланты.

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