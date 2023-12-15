Мошенники устроили аудиоспектакль жительнице Алтая и получили миллионный "гонорар"
Они распределились по ролям и убедили женщину перевести все накопления на "безопасный счет"
15 декабря 2023, 10:43, ИА Амител
В Алтайском крае женщина перевела более 1 млн рублей мошенникам, которые слишком убедительно сыграли роли банкира и двух полицейских, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась 53-летняя жительница ЗАТО Сибирский, которой накануне позвонили несколько мужчин и предложили защитить ее деньги, переведя их на безопасный счет.
Вначале женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что под залог ее автомобиля мошенники взяли кредит. После он перевел звонок на якобы сотрудника банка, который прислал женщине "документ", подтверждающий его как личность. Он и предложил перевести все накопления на "безопасный счет".
"Далее в спектакль вошел якобы сотрудник правоохранительного ведомства, который выслал женщине через мессенджер два документа – согласие о сотрудничестве и постановление о приобщении к материалам уголовного дела", – рассказали в ведомстве.
Женщина поверила аферистам и поехала в Барнаул, где сняла со счета все деньги и двумя операциями перечислила сбережения.
Кроме того, она оформила кредит и все деньги также перевела мошенникам. В общей сложности женщина лишилась более 1 млн рублей.
11:01:57 15-12-2023
Неужели они пока ездят, ни ко му из знакомых не говорят о проблеме и их никто не отговаривает?..
12:31:40 15-12-2023
Гость (11:01:57 15-12-2023) Неужели они пока ездят, ни ко му из знакомых не говорят о пр... Без работников банков провернуть такую схему сложно. 1.) Кто-то должен дать наводку (личные данные) человека, у которого на счету имеется интересная сумма (какой смысл вертеть весь спектакль вокруг нищебродов?). 2.) Кто-то должен дать кредит быстро и без вопросов в явно подозрительной и неоднозначной обстановке (когда человек явно выбит из колеи). Так что, привет сберу...
11:06:45 15-12-2023
Лохушка. Вообще не жаль.
12:32:34 15-12-2023
Гость (11:06:45 15-12-2023) Лохушка. Вообще не жаль.... Тебя тоже не жаль. Написать такое мог только гоблин...
12:08:14 15-12-2023
Везёт же людям
12:28:23 15-12-2023
Алё - мы ищем таланты.