У звезды сериалов "Солдаты" и "Полицейский с Рублевки" отнимаются ноги

У 55-летнего Бориса Эстрина выявили сахарный диабет второго типа с осложнениями

21 января 2025, 16:15, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

У артиста Бориса Эстрина, известного по ролям в сериалах "Солдаты" и "Полицейский с Рублевки", отнимаются ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 55-летний актер обратился к медикам недавно. Он пожаловался врачам на онемение и сильную усталость в мышцах ног, а также заявил, что ему трудно и больно передвигаться.

В больнице Эстрину провели диагностику: у него выявили сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также нарушения работы центральной нервной системы. Кроме того, Эстрин мучается от постоянных болей и головокружений, испытывает вялость и слабость.

Канал отмечает, что при диабете второго типа существует риск некроза костей и суставов, а также разрушения глубоких тканей и нервных волокон.