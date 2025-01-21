У звезды сериалов "Солдаты" и "Полицейский с Рублевки" отнимаются ноги
У 55-летнего Бориса Эстрина выявили сахарный диабет второго типа с осложнениями
21 января 2025, 16:15, ИА Амител
У артиста Бориса Эстрина, известного по ролям в сериалах "Солдаты" и "Полицейский с Рублевки", отнимаются ноги. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По информации канала, 55-летний актер обратился к медикам недавно. Он пожаловался врачам на онемение и сильную усталость в мышцах ног, а также заявил, что ему трудно и больно передвигаться.
В больнице Эстрину провели диагностику: у него выявили сахарный диабет второго типа с осложнениями, а также нарушения работы центральной нервной системы. Кроме того, Эстрин мучается от постоянных болей и головокружений, испытывает вялость и слабость.
Канал отмечает, что при диабете второго типа существует риск некроза костей и суставов, а также разрушения глубоких тканей и нервных волокон.
16:21:50 21-01-2025
Диабет второго типа это болезнь обусловленная образом жизни. Другими словами человек сам виноват что запустил себя до такой степени.
17:19:13 21-01-2025
Гость (16:21:50 21-01-2025) Диабет второго типа это болезнь обусловленная образом жизни.... ты не прав мой друг... Образ жизни совершенно ни при чем...
07:25:49 22-01-2025
Гость (17:19:13 21-01-2025) ты не прав мой друг... Образ жизни совершенно ни при чем... ... Это не моя точка зрения, это тот вывод к которому с большим трудом приходит современная медицина. Тебе очевидно до понимания проблемы ещё долго.
12:32:42 22-01-2025
Гость (07:25:49 22-01-2025) Это не моя точка зрения, это тот вывод к которому с большим ... В чем неправильный образ жизни у 9-летнего мальчика, активно занимающегося спортом, без в.п., как понимаете, без регулярного приема фастфуда? У нас у друзей сын стал на глазах угасать, худеть, засыпал на 14-15 часов и это буквально в течении 2 недель, еще и пока дождались приема врача. При обследовании диабет второго типа. и вот он уже на инсулине, благо хоть удалось по квоте помпу выбить.
16:24:39 21-01-2025
На столько звезда, что его фото излишне?
Кто это?
16:27:01 21-01-2025
Гость (16:24:39 21-01-2025) На столько звезда, что его фото излишне?Кто это?... Дык гугл же в помощь!
18:09:54 21-01-2025
Гость (16:27:01 21-01-2025) Дык гугл же в помощь!... Ну так я и новости могу там найти.
Здесь и так половина из чужого ТГ
16:24:43 21-01-2025
лишний вес это не хорошо
16:49:50 21-01-2025
Звезды в полицейском это володенька, петушары, конченный и кристиночка.
А кто это даже не вспомню.
Но дай Бох здоровья, все равно.
22:53:28 21-01-2025
В "Солдатах" играл прикольного начальника военкомата))) Здоровья!