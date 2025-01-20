Причиной самоубийства Яниса Тиммы назвали "грязные фото" Седоковой

У Тиммы был компромат на Седокову, рассказал друг баскетболиста

20 января 2025, 08:00, ИА Амител

Янис Тимма / Фото: кадр из видео на YouTube-канале Евролиги

У баскетболиста Яниса Тиммы были доказательства неверности певицы Анны Седоковой, заявил его друг Марк Пугачев в интервью порталу 360.ru.

По его словам, наличие компрометирующих материалов могло стать причиной самоубийства Тиммы.

"У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить", – рассказал Пугачев.

Он предположил, что спортсмен мог пытаться вернуть часть активов, угрожая публикацией материалов. Однако эта версия не подтверждена.

По словам Пугачева, Тимма тяжело переживал ситуацию, особенно после слухов о поведении Седоковой на шоу "Выжить в Дубае". В своих социальных сетях баскетболист намекал на то, что любовь без денег невозможна, заявляя, что ему есть что рассказать.