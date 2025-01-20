Причиной самоубийства Яниса Тиммы назвали "грязные фото" Седоковой
У Тиммы был компромат на Седокову, рассказал друг баскетболиста
20 января 2025, 08:00, ИА Амител
У баскетболиста Яниса Тиммы были доказательства неверности певицы Анны Седоковой, заявил его друг Марк Пугачев в интервью порталу 360.ru.
По его словам, наличие компрометирующих материалов могло стать причиной самоубийства Тиммы.
"У Яниса же был разный компромат на Аню, всякие разные видео, фото ее грязные, которые ему приходили на телефон. Он с этим не смог смириться, не смог с этим жить", – рассказал Пугачев.
Он предположил, что спортсмен мог пытаться вернуть часть активов, угрожая публикацией материалов. Однако эта версия не подтверждена.
По словам Пугачева, Тимма тяжело переживал ситуацию, особенно после слухов о поведении Седоковой на шоу "Выжить в Дубае". В своих социальных сетях баскетболист намекал на то, что любовь без денег невозможна, заявляя, что ему есть что рассказать.
"Тяжело ему все это было держать в себе. Просто тяжело. Мальчик красивый, мальчик богатый был, спортивный, перспективный. Ну просто, я думаю, что высосали все с него, все, что можно и нельзя, и просто выкинули на помойку", – заключил Пугачев.
08:42:05 20-01-2025
Тяжело ему все это было держать в себе. Просто тяжело. Мальчик красивый, мальчик богатый был, спортивный, перспективный. Ну просто, я думаю, что высосали все с него, все, что можно и нельзя, и просто выкинули на помойку
думать надо было головой, а не головкой... и до, а не после.
09:01:15 20-01-2025
кого хотел найти-то, в первом транспортном кольце.
там только проститутки.
смысл греть голову когда проститутка свой вареник клиенту отправила.
жену не в мск надо было искать, во всяком случае не в центре.
там все спят под одним одеялом.
а если проститутку. то с его внешностью и деньгами явно можно было нормальных, через запрещенную в РФ соц сеть, повыбирать.
не шокающих, не гхакающих и без чудного ментального бэкграунда из СНГ
09:32:15 20-01-2025
Из за фото переобутой хохлушки, без трусов ,так расстраиваться ?
09:34:26 20-01-2025
надолго история... тьфу.
10:13:30 20-01-2025
В 32 года, спортсмен, не бедный (ну всяко уже опытный мужик) - самоубийство из-за бабы? Чото не складывается.
10:20:44 20-01-2025
"У Яниса же был разный компромат на Аню..."
Так если компромат то причем тут самоубийство - бред какой-то
11:14:20 20-01-2025
Гость (10:20:44 20-01-2025) "У Яниса же был разный компромат на Аню..."Так если комп... Значение слова искажено
12:19:43 20-01-2025
там уголовное дело возбуждено
и не просто так - показания свидетелей и у трупа - следы удушения
ну и девка эта из страны тут же исчезла
тут все не просто так - тут он к бывшей пришел а там любовник новый богатенький образовался
который его и придушил
а вероятно хмырь не из простых смертных был
вот и решили что дела не будет, да только дело в прибалтике начали
улики на этого хмыря нашли и какие то доказательства а это означает что у родни этого хмыря
счета в швейцарии и прочих забугорных банках заблокировали сразу пока суд будет идти
ну а это означает приговор девке этой
которую уже либо грохнули либо ищут и потом грохнут из за ущерба
денюжки то вообще конфисковать могут в пользу этих литовских родственничков прыгуна
короче дело это темное
13:29:17 20-01-2025
холмс (12:19:43 20-01-2025) там уголовное дело возбужденои не просто так - показания... такой себе из тебя холмс, ага
Хмырь богатенький с Анькой только в дешманских хостелах встречается, ну а где еще богатеньким-то? и на лестничной клетке этого самого хостела его и того...
прими таблетки, мультики смотри. Не читай больше. Нельзя тебе
20:56:07 20-01-2025
Тоже показалось, что инспектор Лесстрейд писал.