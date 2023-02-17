Убивавший полицейских член "Приморских партизан" погиб в зоне СВО
Александр Ковтун был приговорён к 25 годам тюрьмы, но подписал контракт с ЧВК "Вагнер"
17 февраля 2023, 16:23, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Один из лидеров банды "Приморских партизан" Александр Ковтун погиб в зоне СВО. Он был осуждён на 25 лет тюрьмы.
Как сообщают "Вести Приморье", Ковтун подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился в зону боевых действий. 29 января он погиб. Обстоятельства гибели неизвестны.
Напомним, что "Приморские партизаны" стали известны в 2010 году. Они убивали полицейских, объясняя это местью за преступления, совершённые правоохранителями.
Приговор Ковтуну вынесли в 2018 году после третьего судебного процесса.
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