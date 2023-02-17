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Убивавший полицейских член "Приморских партизан" погиб в зоне СВО

Александр Ковтун был приговорён к 25 годам тюрьмы, но подписал контракт с ЧВК "Вагнер"

17 февраля 2023, 16:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Один из лидеров банды "Приморских партизан" Александр Ковтун погиб в зоне СВО. Он был осуждён на 25 лет тюрьмы.

Как сообщают "Вести Приморье", Ковтун подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился в зону боевых действий. 29 января он погиб. Обстоятельства гибели неизвестны.

Напомним, что "Приморские партизаны" стали известны в 2010 году. Они убивали полицейских, объясняя это местью за преступления, совершённые правоохранителями.

Приговор Ковтуну вынесли в 2018 году после третьего судебного процесса.

Комментарии 32

  • О, искупил
    17 февраля, Гость   Ответить
  • И что, теперь этого упыря героем считать??
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Погиб и погиб, зачем о каждом воине Вагнера писать, 25 лет просто так не дают
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Человек кровью смыл грех. Не судите, да будете не судимы ...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • смыл свои грехи кровью. а так десятки лет его бы пришлось кормить и лечить за счет государства.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А, по моему, герой. Он кровью смыл свой грех. А что герои те , кто от мобилизации сбежали? Он ценой своей жизни спас того, другого пацана, которого не призвали.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Упыри- с кем он воевал...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • , 25 лет просто так не дают__________________ уже дают
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Ты это скажи родственникам и детям им убитых, чего этот бандит там смыл. Был бандитом, бандитом и сдох. Решил в рулетку сыграть, авось выживет. Туда ему и дорога.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, кровью смыл грех.... Смывание на поле боя произошло ??? (Обстоятельства гибели неизвестны.)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а какой же это грех - капиталистов бить? Они и сейчас кровь нашу сосут. Вечная память герою!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Он то пошел защищать вас и не сбежал, как трус. А вот вы кроме как обсуждать ни на что не годны... Сами то почему не идете защищать Родину?
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Мало ли ! Что ! Земля пухом ! Спасибо !
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Да героем.Он кровью смыл свою вину и погиб чтобы тебе спокойно спалось
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Упокоиться прощенным...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, правильные слова.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Да свои же и завалили, по просьбе ментов
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, тебе туда же попутного ветра.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "обстоятельства гибели неизвестны..." Откуда уверенность, что он погиб? Может просто сбежал, поменял имя, паспорт получил новый.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • "... не спрашивай никогда "По ком звонит колокол?". Он звонит по тебе" (Джон Дон)
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, да он герой, он погиб за Отечество!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это наши Приморские пацаны. Дело было резонансным, а результат правосудия - очень предсказуемым. Никто у нас из простых граждан их не считал бандитами. Жаль пацана.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, написано, что он убивал не просто полицейских, а полицейских, совершивших преступления. Ушедших от правосудия. Да, он не судья, но и вы ему не судья.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, это только твоё мнение. Он жизнь свою отдал за Россию и для меня например, он гораздо лучше тех, кто сбежал от страны. И тем более, подробности и все тонкости дела, никто не знает. А у тебя хватило бы смелости сыграть в такую рулетку?!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • не надо забывать, что первый раз присяжными он был оправдан
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, упыри у нас с упырями не воюют. с нашей стороны люди.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы на нарах гнил упырь...
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Мужик!
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Он то пошел защищать вас и не сбежал, как трус. А вот вы кроме как обсуждать ни на что не годны... Сами то почему не идете защищать Родину? --- он пошёл срок себе скостить. А против Родины совершал преступления. И ты почему не пошёл защищать-то? Как же унавожено в твоей голове.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, soglasen
    17 февраля, Гость   Ответить
  • ГЕРОЙ!!!! Истинный ПАТРИОТ!!!Вечная ему Слава и память!!!!!!!!! Главное чтобы копытами бьющие похоронили его с воинскими почестями
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А против Родины совершал преступления----------------Он не совершал преступления, а нес правосудие для честных людей нашей Родины, ликвидируя ментов бандитов.
    18 февраля, Гость   Ответить
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