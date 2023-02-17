Убивавший полицейских член "Приморских партизан" погиб в зоне СВО

Александр Ковтун был приговорён к 25 годам тюрьмы, но подписал контракт с ЧВК "Вагнер"

17 февраля 2023, 16:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Один из лидеров банды "Приморских партизан" Александр Ковтун погиб в зоне СВО. Он был осуждён на 25 лет тюрьмы.

Как сообщают "Вести Приморье", Ковтун подписал контракт с ЧВК "Вагнер" и отправился в зону боевых действий. 29 января он погиб. Обстоятельства гибели неизвестны.

Напомним, что "Приморские партизаны" стали известны в 2010 году. Они убивали полицейских, объясняя это местью за преступления, совершённые правоохранителями.

Приговор Ковтуну вынесли в 2018 году после третьего судебного процесса.