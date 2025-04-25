Убийца найден, интрига остается. Почему дело о гибели Талькова рано сдавать в архив

Смерть популярного певца высветила проблемы не только правосудия, но и шоу-бизнеса

25 апреля 2025, 07:30, ИА Амител

Игорь Тальков / Фото: Владимир Яцина / ТАСС

Несмотря на то, что судебная точка в деле об убийстве певца Игоря Талькова, видимо, поставлена, вопросы по громкому ЧП до сих пор остаются. О событиях 6 октября 1991 года в питерском Дворце спорта "Юбилейный", его роли в истории отечественной поп-музыки и вопросах, остающихся пока без ответов, – в материале amic.ru.

Убийство в суматохе

Напомним, что 23 апреля Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР) и заочно приговорил его к 13 годам заключения в колонии строгого режима. Это на год меньше, чем запрашивал государственный обвинитель.

Как известно, в ходе гала-концерта поп-звезд за кулисами между представителями певицы Азизы и Игоря Талькова – Игорем Малаховым (как позднее стало известно, на тот момент у него был роман с певицей) и Валерием Шляфманом – возник спор, кому раньше выходить на сцену. По негласным законам шоу-бизнеса, чем позже исполнитель выходит – тем престижнее. Именно поэтому под занавес перед публикой обычно предстает, как говорится, "звезда № 1". Между прочим, именно "степень звездности" часто определяет размер гонорара в сборных концертах, о чем сами исполнители обычно широкой публике не говорят.

В результате конфликта упомянутых выше персонажей (в некоторых материалах СМИ Малахова и Шляфмана порой называют продюсерами, что неверно, – первый был продюсером лишь отчасти и выполнял функции охранника, второй – администратором) завязалась потасовка, к которой подключились Игорь Тальков и Азиза. В суматохе прогремело два выстрела, один из которых оказался для Талькова смертельным.

Первым подозреваемым в убийстве стал Игорь Малахов, скрывшийся с места происшествия. Именно ему принадлежал наган, из которого, как выяснилось позже, был убит певец. 10 октября 1991 года он был объявлен во всесоюзный розыск. Уже на следующий день Малахов сдался сотрудникам прокуратуры. Орудие убийства, которое ему передала в суматохе Азиза (пока Талькову оказывали медицинскую помощь и все ожидали приезда такси), он разобрал и выбросил в реку Мойку.

"Своего не уступит"

В ходе расследования и проведенных следственных экспериментов выяснилось, что Малахов не мог выстрелить в Талькова. Когда раздались выстрелы, в руках у него оружия не было, что подтверждено многочисленными показаниями свидетелей. Следствие допросило почти всех, кто собрался у места стычки, включая Азизу, Наталью Королеву, Михаила Муромова и других.

Кстати, журналист amic.ru еще в 1990-е годы общался с Михаилом Муромовым, который высказал осторожное предположение, что, "Игорь, конечно, отчасти пострадал из-за характера – он колючий человек, своего не уступит".

Тучи над Шляфманом сгустились в начале 1992 года, когда следственные органы провели экспертизу гавайской рубашки администратора, изъятой у его подруги Любови Дубинковой. Вскоре после этого подозреваемый уехал на Украину, оттуда – в Израиль.

Там он сменил фамилию на Высоцкий, вел размеренный образ жизни, пока в начале 2010-х годов его не нашли российские журналисты. С тех пор бывший администратор Талькова эпизодически мелькает в СМИ, оценивая различные обстоятельства трагического происшествия октября 1991-го. Интересно, что Игорь Малахов в дальнейшем также поменял фамилию – на Рус. После трагедии в "Юбилейном" его отношения с Азизой прервались, к тому же сама певица успела заявить некоторым СМИ, что с Малаховым практически не была знакома.

В дальнейшем Малахов-Рус был женат на актрисе Ксении Кузнецовой (снималась в сериалах "Провинциалы", "Диверсант", "МУР есть МУР", ведет программу "Поступок" на телеканале "Звезда"), у пары родилось двое детей. Он скончался 4 июля 2016 года.

Расследование же по горячим следам забуксовало – следователи приезжали в Израиль, надеялись допросить Шляфмана, однако сделать этого не удалось из-за отсутствия необходимых соглашений в правовой сфере с Россией.

"Я приглашу на танец "Память"…"

Тем временем история гибели Талькова обрастала слухами и легендами. Некоторые СМИ принялись утверждать, что убийство было санкционировано советским политическим руководством из-за гражданской позиции певца.

Подключилось и ныне забытое националистическое движение "Память", лидер которого – Дмитрий Васильев – дружил с Тальковым и сообщил о проведении собственного расследования. Кстати, певец неоднократно бывал на собраниях этой организации и даже выступал на одном из ее вечеров, соответствующая видеозапись несколько лет назад появилась в интернете.

В интервью газете "Новый взгляд" в августе 1992 года Васильев заявил, что поп-исполнителя застрелили за принадлежность к "Памяти".

"Убил-то Шляфман. И убил ритуально… За веру Игоря, за правду. Тальков не вписывался в музыкальную банду, у него была гражданская позиция, он пел не о первичных половых признаках и не о сношении на скамейке в саду, а о России – измученной, растерзанной, расстрелянной", – рассуждал лидер националистов.

"Не ведая, помогал врагам…"

Позднее сын певца – Игорь Тальков-младший – оценил политическую роль песен своего отца.

"Когда разрабатывали план по развалу СССР, отец был выгоден как антикоммунистический певец. Он готовил сознание людей. И сам того не ведая, помогал врагам. Отец пел, основываясь на тех знаниях, которые были ему доступны", – говорил он в 2015 году в интервью "Комсомольской правде".

Об убийстве отца он в целом говорил неохотно – журналист amic.ru убедился в этом летом 2019 года, когда общался с ним во время избирательной кампании в Тульскую областную Думу – Тальков-младший тогда претендовал на депутатский мандат (был снят с дистанции). Один из членов избирательного штаба задал вопрос, сын певца смутился, ответил, что правды все равно сказано не будет и закрыл тему. Было очевидно, что разговоры о той трагедии ему сильно не по душе.

По словам главы организации "Право и порядок", подполковника МВД в отставке Олега Иванникова, слухи и домыслы вокруг гибели Талькова во многом были вызваны историческим контекстом.

"В тот момент, как известно, происходило крушение Советского Союза, страна переживала переломный момент. К тому же мы не помним, чтобы в нашей стране убивали столь известного исполнителя. Этот социально-исторический фон обеспечил сразу и продолжает обеспечивать непростую драматургию делу об убийстве Игоря Талькова. Поэтому ЧП в Санкт-Петербурге волнует миллионы людей, хотя не так, как раньше. Не секрет, что многие молодые люди сегодня уже не смогут ответить на вопрос, кто такой певец Тальков", – поделился он своим мнением с amic.ru.

"Техника шагнула вперед – следствие возобновилось"

Следственные действия по делу об убийстве певца были возобновлены в 2018 году, как утверждают СМИ, по настоянию друзей семьи Тальковых. К тому же технические средства, которыми располагают сегодняшние криминалисты, стали намного более совершенными, чем в 1991-м, замечает Олег Иванников:

"Более того, усовершенствовалась методика, вещественные доказательства исследуются иначе. В общем, методы получения информации шагнули далеко вперед – все это позволило сотрудникам Следственного комитета России возобновить поиски истины".

В январе 2022-го Петроградский суд Петербурга заочно постановил заключить Валерия Шляфмана под стражу. В октябре 2024 года он был допрошен российскими следователями в Израиле, о чем написали "Известия".

Его реакция на приговор была ожидаемой – в интервью Пятому каналу он заявил о своей невиновности.

"Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года полное вранье. Полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен", – сказал подсудимый.

Адвокат Шляфмана-Высоцкого ожидаемо заявил, что решение суда будет обжаловано, пишет "Коммерсант". Если подсудимый оправдан не будет, приговор направят в Израиль для исполнения, сообщают источники газеты.

В случае задержания на территории России бывший администратор Талькова сможет потребовать отмены заочного приговора и пересмотра дела с его участием, сообщили ТАСС в прокуратуре Санкт-Петербурга.

"Если осужденный в пределах срока давности привлечения его к уголовной ответственности окажется в сфере уголовно-процессуальной юрисдикции России, то есть будет задержан или прекратит скрываться и добровольно явится в суд, – то по его ходатайству вступивший в силу заочный приговор будет отменен в кассационном порядке, а уголовное дело направят на новое рассмотрение по существу, уже с участием подсудимого. Такой порядок предусмотрен законом", – цитирует агентство сотрудника пресс-службы надзорного органа.

Правда, есть серьезные сомнения, что осужденный предоставит такую возможность правоохранителям.

P.S. Конечно, дело об убийстве Игоря Талькова сегодня приобрело еще и политическую актуальность, поскольку его позиция оказалась удивительно созвучной настроениям части сегодняшнего российского истеблишмента. К сожалению, смена политических координат слабо отразилась на состоянии дел в нашем шоу-бизнесе.

Как писал журналист Федор Раззаков, расследование гибели Талькова в 1991-м сильно напугало многих поп-звезд и их окружение. Следователи тогда активно занимались доходами этой публики, поскольку рассматривали версию убийства из-за денег. Поэтому временно были сведены до минимума различные сомнительные схемы, позволявшие уводить немалые средства от налогообложения. Однако вскоре после развала Союза все вернулось на круги своя. И, судя по всему, продолжается до сих пор.