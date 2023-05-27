Жителю Алтайского края грозит уголовное дело за ловлю рыбы сетями
Мужчина незаконным способом поймал три щуки, два леща, четыре окуня и четыре чебака
27 мая 2023, 13:30, ИА Амител
В Бийском районе Алтайского края задержали рыбака-браконьера, сообщили в ГУ МВД по региону.
55-летнего жителя села Малоугренёво поймали во время рейда с участием инспектора рыбоохраны и полицейских. Мужчина пояснил, что приехал отдохнуть на берег реки Бии и сначала рыбачил удочкой, но улова почти не было. И тогда он решил раскинуть на ночь сети.
"К утру в ловушке оказалось три щуки, два леща, четыре окуня, четыре чебака. Незаконно добытые водные биоресурсы изъяты, а вместе с ними сети и резиновая лодка", – рассказали в полиции.
Теперь сельчанину грозит уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биоресурсов.
14:06:46 27-05-2023
Поймали одного, сетей сотни, если не тысячи, по краю стоят. Контроля никакого.
21:37:17 27-05-2023
штраф до 3 000 максимум учим мат часть вернее законы прежде чем что то писать.
02:37:16 28-05-2023
Лютый злодей. А канализация с нефтебазы выше старого моста течет?