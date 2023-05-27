Жителю Алтайского края грозит уголовное дело за ловлю рыбы сетями

Мужчина незаконным способом поймал три щуки, два леща, четыре окуня и четыре чебака

27 мая 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

В Бийском районе Алтайского края задержали рыбака-браконьера, сообщили в ГУ МВД по региону.

55-летнего жителя села Малоугренёво поймали во время рейда с участием инспектора рыбоохраны и полицейских. Мужчина пояснил, что приехал отдохнуть на берег реки Бии и сначала рыбачил удочкой, но улова почти не было. И тогда он решил раскинуть на ночь сети.

"К утру в ловушке оказалось три щуки, два леща, четыре окуня, четыре чебака. Незаконно добытые водные биоресурсы изъяты, а вместе с ними сети и резиновая лодка", – рассказали в полиции.

Теперь сельчанину грозит уголовное дело по статье о незаконном вылове водных биоресурсов.