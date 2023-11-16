Участие в СВО будут учитывать как индивидуальное достижение при приеме в колледжи
Это даст абитуриенту преимущества при поступлении
16 ноября 2023, 07:31, ИА Амител
Фото: amic.ru
Участие в СВО будет учитываться как индивидуальное достижение при приеме в колледжи, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
При поступлении в качестве преимущества будут учитывать участие в спецоперации как по контракту, так и по призыву, мобилизации и в качестве добровольца на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвующие в спецоперации осужденные искупают свою вину кровью.
09:19:40 16-11-2023
А что не сразу в ВУЗ
09:37:24 16-11-2023
Гость (09:19:40 16-11-2023) А что не сразу в ВУЗ... в думу. сразу + 30 % голосов
09:49:33 16-11-2023
Охренеть!!! То есть 18-летний мальчишка идет на сво и если выживет, то может поступать в колледж. Контракты должны подписываться осознано людьми старше 25 лет. Или отслужившими в армии.
10:47:28 16-11-2023
Гость (09:49:33 16-11-2023) Охренеть!!! То есть 18-летний мальчишка идет на сво и если в... Весь смысл завербовать пока мозгов нет, к 30ти жизненный опыт подсказывает не подписывать контракт вообще.
11:40:24 16-11-2023
Гость (09:49:33 16-11-2023) Охренеть!!! То есть 18-летний мальчишка идет на сво и если в... Много срочников находятся на границе с Украиной (и там совсем несладко). По окончании срочной службы им выдали удостоверения Участник СВО. Так пусть, хотя-бы при поступлении в колледж это будет преимуществом.
13:08:06 16-11-2023
Гость (11:40:24 16-11-2023) Много срочников находятся на границе с Украиной (и там совсе... Четко написано: участники сво, а не служившие на границе. А вообще, мне мальчишек жалко. Их итак нормальных мало. А после сво что с ними будет?
13:17:20 16-11-2023
Кгхм... Да чего мелочиться, вы им сразу диплом вуза выдавайте, да и все. И пусть идут, например, врачами работать. Или учителями. Врачей и учителей же не хватает? Так что сплошной профит будет - и кому повоевать, и кому полечить и поучить. Заживем...