Участие в СВО будут учитывать как индивидуальное достижение при приеме в колледжи

Это даст абитуриенту преимущества при поступлении

16 ноября 2023, 07:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Участие в СВО будет учитываться как индивидуальное достижение при приеме в колледжи, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

При поступлении в качестве преимущества будут учитывать участие в спецоперации как по контракту, так и по призыву, мобилизации и в качестве добровольца на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что участвующие в спецоперации осужденные искупают свою вину кровью.