Участница "Голоса" довела Басту до истерики

Рэпера очень впечатлило исполнение знакомой песни в неожиданном жанре

14 мая 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рэпер Баста устроил истерику в очередном выпуске шоу "Голос". Об этом сообщает StarHit.

Участники на этом этапе подготовили для жюри свои версии популярных песен, исполненных в своё время на проекте "Фабрика звёзд".

Больше всего Басту впечатлило выступление Эльмиры, представляющей команду Владимира Преснякова. Она спела "Про любовь" в стиле трэш-метал.

"Ты нас напугала. Я представляю, как Володя предложил: "Вот тут есть "Про любовь" песня, давай споём", – заявил рэпер после выступления, сопровождая слова гримасами, веселящими зрителей.

Эльмира, впечатлившая Басту, продолжила участие в проекте.