Участница Олимпиады умерла после нападения бойфренда

Мужчина облил ее бензином и поджег

05 сентября 2024, 17:16, ИА Амител

Зажигалка / Фото: pxhere.com/ru/photo/570020

Угандийская легкоатлетка Ребекка Чептеги, участница летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году, скончалась после нападения своего партнера. Об этом сообщил аккаунт Федерации легкой атлетики Уганды в соцсети X.

"Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептеги. Она стала жертвой домашнего насилия и трагически погибла. Мы осуждаем такие акты насилия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром", – говорится в сообщении.

1 сентября партнер спортсменки напал на нее в их доме, который находится на западе Кении. Он облил ее бензином и поджег. В результате пострадали оба. Соседи стали свидетелями произошедшего и вызвали спасателей. Чептеги и ее партнера госпитализировали. Дети пары в это время находились в церкви.

Врачи диагностировали у спортсменки 75% ожогов тела. 33-летняя Чептеги провела несколько дней в критическом состоянии и скончалась.