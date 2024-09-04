В Сибири нашли останки студентки, "убитой маньяком" из МВД по прозвищу Чупа-Чупс

Девушка пропала 21 год назад

04 сентября 2024, 13:44, ИА Амител

Катя, пропавшая в 2003 году / Фото: "КП-Новосибирск" со ссылкой на сайт "Жди меня"

В Новосибирске возобновили дело 18-летней Екатерины Завьяловой, пропавшей 21 год назад, пишет "КП-Новосибирск".

"Один из подозреваемых в преступлении – Евгений Чуплинский, маньяк, который в 90-х и начале нулевых убивал в Новосибирске девушек, при этом начинал это делать, когда служил в МВД", – отмечает издание.

Катя в 2003 году приехала в Новосибирск из Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы поступить в медицинскую академию, и пропала. Ее мама рассказала, что одним из первых знакомых ее дочери был заместитель начальника отдела уголовного розыска района, где находилось дело.

"Я была против общения Кати и этого милиционера, тем более он старше нее был. Катя старалась меня успокоить, говорила, что он же в органах служит и не обидит ее. В общем, кажется, дочка была в него влюблена. А он эту связь скрывал и позже всячески отрицал", – отметила женщина.

Только в 2004 году было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", но поиски результатов не дали. Спустя 20 лет, в 2024 году, мама Кати обратилась за помощью к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, который поставил ход расследования на контроль.

3 сентября стало известно, что останки девушки найдены. Причем правоохранители нашли их в 2004 году. Но только сейчас была проведена экспертиза ДНК и стало понятно, что тело принадлежало пропавшей студентке. В убийстве девушки подозревают Евгения Чуплинского, хотя он не сознается.

Справка:

Евгений Чуплинский убивал девушек и женщин в Новосибирске с 1998 по 2006 год. Он служил сначала во вневедомственной охране, потом – в дежурной части милиции. За созвучность фамилии и слащавый характер сослуживцы звали его Чупа-Чупс. Доказано, что на его счету 19 убийств. Сейчас Чуплинский отбывает пожизненный срок.