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Участник "Уральских пельменей" Брекоткин заявил, что не смог бы уехать из России

Он признался, что не является авантюристом

02 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Дмитрий Брекоткин / Кадр из видео
Дмитрий Брекоткин / Кадр из видео

Дмитрий Брекоткин, звезда юмористического проекта "Уральские пельмени", поделился своими мыслями о возможности эмиграции в выпуске YouTube-шоу "Предельник".

Брекоткин признался, что никогда не сможет уехать из России. Он объяснил это тем, что не является авантюристом.

Когда он видит людей, которые решаются на переезд в другую страну, он задается вопросом: "Как? Вы что?" Ему кажется, что он никогда не решится даже на переезд в другой район своего города.

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Комментарии 5

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Мусик

16:40:55 02-07-2024

бро, никогда не говори никогда.

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Коля

17:15:49 02-07-2024

Денег нет и никому нигде не нужон

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Гость

18:55:16 02-07-2024

это пока прокуратура не начала проверку его "вазяя"

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Гость

00:35:20 03-07-2024

Может его не выпускают из-за долгов?

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Гость

09:39:53 03-07-2024

Как начнут болгарином дверь выпиливать сразу билет в один конец купит

  -2 Нравится
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