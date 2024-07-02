Участник "Уральских пельменей" Брекоткин заявил, что не смог бы уехать из России

Он признался, что не является авантюристом

02 июля 2024, 16:31, ИА Амител

Дмитрий Брекоткин / Кадр из видео

Дмитрий Брекоткин, звезда юмористического проекта "Уральские пельмени", поделился своими мыслями о возможности эмиграции в выпуске YouTube-шоу "Предельник".

Брекоткин признался, что никогда не сможет уехать из России. Он объяснил это тем, что не является авантюристом.

Когда он видит людей, которые решаются на переезд в другую страну, он задается вопросом: "Как? Вы что?" Ему кажется, что он никогда не решится даже на переезд в другой район своего города.