Участник "Уральских пельменей" Брекоткин заявил, что не смог бы уехать из России
Он признался, что не является авантюристом
02 июля 2024, 16:31, ИА Амител
Дмитрий Брекоткин / Кадр из видео
Дмитрий Брекоткин, звезда юмористического проекта "Уральские пельмени", поделился своими мыслями о возможности эмиграции в выпуске YouTube-шоу "Предельник".
Брекоткин признался, что никогда не сможет уехать из России. Он объяснил это тем, что не является авантюристом.
Когда он видит людей, которые решаются на переезд в другую страну, он задается вопросом: "Как? Вы что?" Ему кажется, что он никогда не решится даже на переезд в другой район своего города.
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