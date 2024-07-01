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Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе

Он отметил, что переосмыслил свое поведение, но кардинально в себе он ничего менять не будет

01 июля 2024, 20:08, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Актер Никита Кологривый признался, что после своего дебоша в новосибирском кафе он лишился ролей. Как сообщает телеканал "360", об этом он сказал в "Шоу Воли" на ТНТ.

По его словам, сейчас второй сезон "Слово пацана" находится в разработке, однако артиста не пригласили принять в нем участие.

"Кто меня позовет после всего? Я думаю, что Кащея не будет во второй части", – уточнил Кологривый.

Артист добавил, что подумал над своим поведением. Вместе с тем он признался, что кардинально что-либо менять в себе не будет. Сам укус он назвал "странной идиотской шуткой".

Происшествия культура Кино

Комментарии 6

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Гость

20:58:06 01-07-2024

Что дебошир о себе возомнил?!

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ликер

23:09:08 01-07-2024

кал на гриве
ваш кологривый

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Гость

08:18:57 02-07-2024

Рановато зазвездился. Никто и звать никак.

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Гость

09:55:08 02-07-2024

Со щербинкой в передних зубах почему-то почти все выёжистые.

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Гость

12:42:42 02-07-2024

Пусть не расстраивается, в стране дефицит кадров. Начнет с курьера, потом образование получит и на постоянную работу возьмут. Если лениться не будет человеком станет. А не звездюлькой.

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Тренер

02:45:05 03-07-2024

Нормальный парень, хороший актер, успехов ему!

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