Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе
Он отметил, что переосмыслил свое поведение, но кардинально в себе он ничего менять не будет
01 июля 2024, 20:08, ИА Амител
Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)
Актер Никита Кологривый признался, что после своего дебоша в новосибирском кафе он лишился ролей. Как сообщает телеканал "360", об этом он сказал в "Шоу Воли" на ТНТ.
По его словам, сейчас второй сезон "Слово пацана" находится в разработке, однако артиста не пригласили принять в нем участие.
"Кто меня позовет после всего? Я думаю, что Кащея не будет во второй части", – уточнил Кологривый.
Артист добавил, что подумал над своим поведением. Вместе с тем он признался, что кардинально что-либо менять в себе не будет. Сам укус он назвал "странной идиотской шуткой".
20:58:06 01-07-2024
Что дебошир о себе возомнил?!
23:09:08 01-07-2024
кал на гриве
ваш кологривый
08:18:57 02-07-2024
Рановато зазвездился. Никто и звать никак.
09:55:08 02-07-2024
Со щербинкой в передних зубах почему-то почти все выёжистые.
12:42:42 02-07-2024
Пусть не расстраивается, в стране дефицит кадров. Начнет с курьера, потом образование получит и на постоянную работу возьмут. Если лениться не будет человеком станет. А не звездюлькой.
02:45:05 03-07-2024
Нормальный парень, хороший актер, успехов ему!