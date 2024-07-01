Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе

Он отметил, что переосмыслил свое поведение, но кардинально в себе он ничего менять не будет

01 июля 2024, 20:08, ИА Амител

Никита Кологривый / Кадр из сериала "Слово пацана" (2023)

Актер Никита Кологривый признался, что после своего дебоша в новосибирском кафе он лишился ролей. Как сообщает телеканал "360", об этом он сказал в "Шоу Воли" на ТНТ.

По его словам, сейчас второй сезон "Слово пацана" находится в разработке, однако артиста не пригласили принять в нем участие.

"Кто меня позовет после всего? Я думаю, что Кащея не будет во второй части", – уточнил Кологривый.

Артист добавил, что подумал над своим поведением. Вместе с тем он признался, что кардинально что-либо менять в себе не будет. Сам укус он назвал "странной идиотской шуткой".