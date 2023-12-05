Участника аварии с рэпером Бастой выдворят из России
Почти три года он уклонялся от выезда из страны
05 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach, в котором ехал рэпер Баста, выдворят из России. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на мойке".
Отмечается, что мужчина почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу 5 тыс. рублей и административному выдворению.
Напомним, что Баста в момент аварии сидел на заднем сиденье премиального Maybach. В результате столкновения в иномарке сработали подушки безопасности, автомобиль оказался на обочине.
Музыкант, как и водитель Mercedes-Maybach, не пострадали.
07:12:41 05-12-2023
три года уклонялся -- а его опять приговорили к выдворению, теперь еще 10 лет будет уклоняться. А от мобилизации не смог бы уклониться
07:16:02 05-12-2023
Француз ?
09:28:30 05-12-2023
Почему такое допускается в правовом государстве?
10:04:29 05-12-2023
Гость (09:28:30 05-12-2023) Почему такое допускается в правовом государстве?... А почему из тюрем сбегают? Как такое может быть?)
01:05:39 06-12-2023
Заслуженная карма для приспособленца. Вначале гадить а потом налету переобуваться. Кажется это деятельное раскаивание себе во благо. Верить нечего.