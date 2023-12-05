Участника аварии с рэпером Бастой выдворят из России

Почти три года он уклонялся от выезда из страны

05 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach, в котором ехал рэпер Баста, выдворят из России. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на мойке".

Отмечается, что мужчина почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу 5 тыс. рублей и административному выдворению.

Напомним, что Баста в момент аварии сидел на заднем сиденье премиального Maybach. В результате столкновения в иномарке сработали подушки безопасности, автомобиль оказался на обочине.

Музыкант, как и водитель Mercedes-Maybach, не пострадали.