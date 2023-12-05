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Участника аварии с рэпером Бастой выдворят из России

Почти три года он уклонялся от выезда из страны

05 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Водителя Kia, столкнувшегося с Mercedes-Maybach, в котором ехал рэпер Баста, выдворят из России. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на мойке".

Отмечается, что мужчина почти три года уклонялся от выезда из страны. Петроградский суд Санкт-Петербурга приговорил его к штрафу 5 тыс. рублей и административному выдворению.

Напомним, что Баста в момент аварии сидел на заднем сиденье премиального Maybach. В результате столкновения в иномарке сработали подушки безопасности, автомобиль оказался на обочине.

Музыкант, как и водитель Mercedes-Maybach, не пострадали.

ДТП Знаменитости

Комментарии 5

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Гость

07:12:41 05-12-2023

три года уклонялся -- а его опять приговорили к выдворению, теперь еще 10 лет будет уклоняться. А от мобилизации не смог бы уклониться

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Гость

07:16:02 05-12-2023

Француз ?

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Гость

09:28:30 05-12-2023

Почему такое допускается в правовом государстве?

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Гость

10:04:29 05-12-2023

Гость (09:28:30 05-12-2023) Почему такое допускается в правовом государстве?... А почему из тюрем сбегают? Как такое может быть?)

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Гость

01:05:39 06-12-2023

Заслуженная карма для приспособленца. Вначале гадить а потом налету переобуваться. Кажется это деятельное раскаивание себе во благо. Верить нечего.

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