Участника СВО насмерть сбили в Алейске
Мужчина лечился в военном госпитале, вышел искупаться и попал под машину
16 августа 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Участника спецоперации насмерть сбили в Алейске. Об этом сообщает портал E1.
Житель села Некрасово Свердловской области Александр Рыбаков проходил лечение в военном госпитале в Алтайском крае.
29 июля в сильную жару он и его товарищи пошли искупаться, но на обратном пути на обочине Александра сбила машина. За рулем сидела молодая девушка без прав.
Знакомые Александра рассказали, что за время спецоперации он пережил несколько ранений.
14:29:29 16-08-2023
Конец пришёл женщине, безправной.
14:31:53 16-08-2023
Сейчас во всех новостях повальное упоминание "участник СВО". Обязательное наверное уточнение, или это к тому что вот солдат прошел войну, жив здоров а помер как всегда от бабы?
14:38:06 16-08-2023
Аналогично, непонятно, зачем уточнение по СВО????????????? Что за нововведение????? и ЗАЧЕМ???
14:55:28 16-08-2023
Гость (14:38:06 16-08-2023) Аналогично, непонятно, зачем уточнение по СВО????????????? Ч... Это напоминание откосившим, которые задают такие вопросы.
21:44:11 16-08-2023
Гость (14:55:28 16-08-2023) Это напоминание откосившим, которые задают такие вопросы. ... Откосившие активно минусуют.
15:06:38 16-08-2023
попадёт руководству госпиталя, т.к. не уследили
21:55:28 16-08-2023
Нарушил со товарищи режим. Госпиталь тут ни причем. Есть же кадровые военные, которые в СВО не участвуют. Они тоже откосили, так получается? А если прохожего бы сбили, не участника СВО, то и новость - не новость?