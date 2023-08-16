Участника СВО насмерть сбили в Алейске

Мужчина лечился в военном госпитале, вышел искупаться и попал под машину

16 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Участника спецоперации насмерть сбили в Алейске. Об этом сообщает портал E1.

Житель села Некрасово Свердловской области Александр Рыбаков проходил лечение в военном госпитале в Алтайском крае.

29 июля в сильную жару он и его товарищи пошли искупаться, но на обратном пути на обочине Александра сбила машина. За рулем сидела молодая девушка без прав.

Знакомые Александра рассказали, что за время спецоперации он пережил несколько ранений.