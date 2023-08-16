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Участника СВО насмерть сбили в Алейске

Мужчина лечился в военном госпитале, вышел искупаться и попал под машину

16 августа 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Участника спецоперации насмерть сбили в Алейске. Об этом сообщает портал E1.

Житель села Некрасово Свердловской области Александр Рыбаков проходил лечение в военном госпитале в Алтайском крае.

29 июля в сильную жару он и его товарищи пошли искупаться, но на обратном пути на обочине Александра сбила машина. За рулем сидела молодая девушка без прав.

Знакомые Александра рассказали, что за время спецоперации он пережил несколько ранений.

ДТП Алейск

Комментарии 7

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Гость

14:29:29 16-08-2023

Конец пришёл женщине, безправной.

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Гость

14:31:53 16-08-2023

Сейчас во всех новостях повальное упоминание "участник СВО". Обязательное наверное уточнение, или это к тому что вот солдат прошел войну, жив здоров а помер как всегда от бабы?

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Гость

14:38:06 16-08-2023

Аналогично, непонятно, зачем уточнение по СВО????????????? Что за нововведение????? и ЗАЧЕМ???

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Гость

14:55:28 16-08-2023

Гость (14:38:06 16-08-2023) Аналогично, непонятно, зачем уточнение по СВО????????????? Ч... Это напоминание откосившим, которые задают такие вопросы.

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Гость

21:44:11 16-08-2023

Гость (14:55:28 16-08-2023) Это напоминание откосившим, которые задают такие вопросы. ... Откосившие активно минусуют.

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гость

15:06:38 16-08-2023

попадёт руководству госпиталя, т.к. не уследили

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Гость

21:55:28 16-08-2023

Нарушил со товарищи режим. Госпиталь тут ни причем. Есть же кадровые военные, которые в СВО не участвуют. Они тоже откосили, так получается? А если прохожего бы сбили, не участника СВО, то и новость - не новость?

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