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Молодая девушка погибла в жестком ДТП со столбом и собакой на Алтае

"Тойоту", в которой ехала пассажирка, намотало на столб

16 августа 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

Смертельная авария произошла 15 августа в районе села Шебалино в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МВД.

23-летний водитель Toyota Mark 2 сбил собаку, не справился с управлением и налетел на столб. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, которая в момент аварии не была пристегнута. Еще одна девушка, 22 лет, сидевшая на заднем сиденье, получила серьезные травмы.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия. 

Ранее сообщалось, что машина перевернулась после аварии на трассе под Барнаулом.

ДТП Республика Алтай

Комментарии 3

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Никогда такого не было и вот о

12:38:21 16-08-2023

Опять марк на столбе ну как так то

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Гость

14:29:59 16-08-2023

что творится?

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Гость

17:55:54 16-08-2023

Намотало на столб... Какой слог, какая экспрессия и драма в каждом слове.

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