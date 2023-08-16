Молодая девушка погибла в жестком ДТП со столбом и собакой на Алтае

"Тойоту", в которой ехала пассажирка, намотало на столб

16 августа 2023, 11:28, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Смертельная авария произошла 15 августа в районе села Шебалино в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МВД.

23-летний водитель Toyota Mark 2 сбил собаку, не справился с управлением и налетел на столб. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, которая в момент аварии не была пристегнута. Еще одна девушка, 22 лет, сидевшая на заднем сиденье, получила серьезные травмы.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что машина перевернулась после аварии на трассе под Барнаулом.