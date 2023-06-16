Участника СВО не пустили в кафе из-за военной формы

Поводом для отказа стал нож в кожаных ножнах

16 июня 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Участника СВО не пустили в кафе в Симферополе, потому что он пришел в военной форме. Об этом сообщили в телеграм-канале "ЧП Крым".

Мужчина рассказал, что ему отказали из-за ножа в кожаных ножнах, которые виднелись из-под формы. Он не стал скандалить и ушел в другое заведение, при этом отметив, что не ожидал столкнуться с такой ситуацией в Крыму.

Позднее стало известно, что представители кафе, в которое не смог попасть военный, извинились и отметили, что причиной случившегося стало недопонимание.