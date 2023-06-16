Участника СВО не пустили в кафе из-за военной формы
Поводом для отказа стал нож в кожаных ножнах
16 июня 2023, 15:21, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Участника СВО не пустили в кафе в Симферополе, потому что он пришел в военной форме. Об этом сообщили в телеграм-канале "ЧП Крым".
Мужчина рассказал, что ему отказали из-за ножа в кожаных ножнах, которые виднелись из-под формы. Он не стал скандалить и ушел в другое заведение, при этом отметив, что не ожидал столкнуться с такой ситуацией в Крыму.
Позднее стало известно, что представители кафе, в которое не смог попасть военный, извинились и отметили, что причиной случившегося стало недопонимание.
15:36:06 16-06-2023
Только рабы не имеют оружия.
15:40:44 16-06-2023
Он не стал скандалить и ушёл... Ушёл писать жалобы на поварих?
15:45:36 16-06-2023
Правильности не пустили, это невоинская часть и не парад. Нарды гражданкебез оружия ходить
15:57:44 16-06-2023
отказали из-за ножа в кожаных ножнах --- он бы еще с РПГ в кафешку приперся.
16:08:07 16-06-2023
Гость (15:40:44 16-06-2023) Он не стал скандалить и ушёл... Ушёл писать жалобы на повар... Нет он ложен был там затеять драку с "поварихами" как вы написали и перевернуть там все столы
17:45:45 16-06-2023
Гость (16:08:07 16-06-2023) Гость (15:40:44 16-06-2023) Он не стал скандалить и уш... А доноры на поварих писать по мужски?
16:41:08 16-06-2023
В питейных заведениях вывесить табличку "Ножи, стволы, гранаты оставлять на входе"