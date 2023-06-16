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Участника СВО не пустили в кафе из-за военной формы

Поводом для отказа стал нож в кожаных ножнах

16 июня 2023, 15:21, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Участника СВО не пустили в кафе в Симферополе, потому что он пришел в военной форме. Об этом сообщили в телеграм-канале "ЧП Крым".

Мужчина рассказал, что ему отказали из-за ножа в кожаных ножнах, которые виднелись из-под формы. Он не стал скандалить и ушел в другое заведение, при этом отметив, что не ожидал столкнуться с такой ситуацией в Крыму.

Позднее стало известно, что представители кафе, в которое не смог попасть военный, извинились и отметили, что причиной случившегося стало недопонимание.

СВО

Комментарии 7

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Гость

15:36:06 16-06-2023

Только рабы не имеют оружия.

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Гость

15:40:44 16-06-2023

Он не стал скандалить и ушёл... Ушёл писать жалобы на поварих?

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Олег

15:45:36 16-06-2023

Правильности не пустили, это невоинская часть и не парад. Нарды гражданкебез оружия ходить

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Гость

15:57:44 16-06-2023

отказали из-за ножа в кожаных ножнах --- он бы еще с РПГ в кафешку приперся.

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Гость

16:08:07 16-06-2023

Гость (15:40:44 16-06-2023) Он не стал скандалить и ушёл... Ушёл писать жалобы на повар... Нет он ложен был там затеять драку с "поварихами" как вы написали и перевернуть там все столы

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Гость

17:45:45 16-06-2023

Гость (16:08:07 16-06-2023) Гость (15:40:44 16-06-2023) Он не стал скандалить и уш... А доноры на поварих писать по мужски?

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Гость

16:41:08 16-06-2023

В питейных заведениях вывесить табличку "Ножи, стволы, гранаты оставлять на входе"

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