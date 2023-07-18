Требования ужесточат. Как в России изменятся правила получения водительских прав?

Да, причем поправки значительные. С апреля, чтобы иностранцу обменять права на российские, придется сдавать в ГИБДД экзамены. И если для водителей легкового транспорта будет достаточно подтвердить, что они знают российские ПДД, то водителям автобусов и грузовиков предварительно придется еще и отучиться в автошколе. Такое требование не затронет только граждан Белоруссии. Зато коснется россиян, которые получили права за границей.

Иностранцам успеть обменять права нужно будет в течение года после получения российского гражданства или вида на жительство в РФ. Такие сроки установят и для россиян, которые получили права за границей. Отсчет для них пойдет с момента первого въезда на территорию РФ.