Требования ужесточат. Как в России изменятся правила получения водительских прав?
Нововведения коснутся как россиян, так и иностранцев, а также водителей, имеющих определенные категории
18 июля 2023, 07:01, ИА Амител
Cистема получения водительских прав в России претерпит серьезные изменения с 1 апреля. Кому придется повторно сдавать экзамены, а кому их выдадут без этих испытаний, а также о других грядущих новшествах читайте в рубрике "Вопрос-ответ".
Кто в России сможет получить водительские права без экзаменов?
Если у человека уже открыта категория "А", без обучения в автошколе и последующей сдачи экзаменов он сможет открыть новые категории и подкатегории. Например, на управление мопедами, мотоциклами с мотором объемом до 125 куб. см, на транспортные средства с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа. Для водителей категории "B" можно будет получить новые права, куда добавят подкатегорию "B1", дающую право на управление трициклами и квадрициклами.
Если у водителя открыта категория "В" и стаж вождения превышает один год, автоматом автомобилист получит права категории "ВЕ" (легковой автомобиль с прицепом), сообщает autonews.ru. Такое же право появится и у водителей более высоких категорий, у которых уж есть права на управление грузовиком с прицепом. После вступления в силу нового закона старшая категория покроет низшую.
А сдавать на категорию "В" можно будет с какого возраста?
Сдать экзамены на управление легковым или грузовым автомобилем можно будет с 17 лет, но сами права выдадут только после совершеннолетия. Исключения из правил сделают только для граждан, которые обучались по направлению военкоматов. Однако ездить за рулем они смогут только на транспорте воинских частей. По таким же направлениям получить права на автобус ребята смогут в 19 лет. Однако управлять гражданским транспортом им разрешат только по достижении установленного возраста для всех остальных.
Изменится ли что-то при обмене водительских удостоверений для иностранцев?
Да, причем поправки значительные. С апреля, чтобы иностранцу обменять права на российские, придется сдавать в ГИБДД экзамены. И если для водителей легкового транспорта будет достаточно подтвердить, что они знают российские ПДД, то водителям автобусов и грузовиков предварительно придется еще и отучиться в автошколе. Такое требование не затронет только граждан Белоруссии. Зато коснется россиян, которые получили права за границей.
Иностранцам успеть обменять права нужно будет в течение года после получения российского гражданства или вида на жительство в РФ. Такие сроки установят и для россиян, которые получили права за границей. Отсчет для них пойдет с момента первого въезда на территорию РФ.
Какие еще новшества предполагает новый закон?
Новый закон с 1 апреля 2024 года серьезно ужесточит требования для потенциальных водителей автобусов. До экзаменов на право управления такими транспортными средствами не допустят лиц моложе 21 года. Кроме того, кандидат должен "накатать" минимум один год стажа вождения легковушки или грузовика.
При этом сдать на права для управления трамваями или троллейбусами можно не имея стажа. Но тоже только с 21 года, публикует поправки в закон, которые изменяют допуск к управлению машиной, "Российская газета".
Также изменения введут и для водителей, которых поймали за рулем в состоянии опьянения уже после лишения водительских прав. Они не смогут ни сдать экзамен, ни получить права, пока срок привлечения к ответственности не закончится.
08:13:02 18-07-2023
то есть мордобой на дорогах и парковках продолжается...
11:47:25 18-07-2023
"Для водителей категории "B" можно будет получить новые права, куда добавят подкатегорию "B1", дающую право на управление трициклами и квадрициклами." - В чем новшество? Меняла права по сроку в 2015 году, В1 уже проставили автоматом.