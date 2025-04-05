Участникам СВО захотели дать бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов

По мнению Сергея Миронова, было бы "абсолютно справедливо" дать бойцам такую возможность

05 апреля 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: yousef alfuhigi / unsplash.com

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" в ближайшее время подготовят законопроект, который предоставит участникам спецоперации бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов и вокзалов. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии Сергей Миронов.

По его мнению, своей службой бойцы заслужили право на комфорт, которого они были лишены в обычной жизни. И поэтому было бы "абсолютно справедливо" предоставить им такую возможность.

Миронов также добавил, что бизнес-залы изначально задумывались как удобство для богатых, и любой человек с деньгами может туда попасть.

"А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение", – сказал он.