Участникам СВО захотели дать бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов
По мнению Сергея Миронова, было бы "абсолютно справедливо" дать бойцам такую возможность
05 апреля 2025, 19:30, ИА Амител
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия – За правду" в ближайшее время подготовят законопроект, который предоставит участникам спецоперации бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов и вокзалов. Об этом РИА Новости сообщил лидер партии Сергей Миронов.
По его мнению, своей службой бойцы заслужили право на комфорт, которого они были лишены в обычной жизни. И поэтому было бы "абсолютно справедливо" предоставить им такую возможность.
Миронов также добавил, что бизнес-залы изначально задумывались как удобство для богатых, и любой человек с деньгами может туда попасть.
"А в это время защитники Отечества, в том числе с инвалидностью, вынуждены летать и ездить на общих основаниях в отпуск или на лечение", – сказал он.
20:18:06 05-04-2025
И много у Миронова аэропортов?
20:35:21 05-04-2025
Маразм крепчает
22:20:22 05-04-2025
Гек (20:35:21 05-04-2025) Маразм крепчает... Маразм в чем? В том что решили выделить среди населения категорию, которой хотят предоставить льготы? Таких категорий у нас полно - всякие народы малого Севера, многодетные, инвалиды, сироты и так далее. У них свои льготы. Для солдат предлагают предоставить льготу прохода в бизнес-залы - потому что отпуска, поездки на лечение и т.д. В чем тут твоя проблема, некто Гек? Ты постоянно летаешь через бизнес и боишься, что тебе места не хватит?
00:49:48 06-04-2025
Гость (22:20:22 05-04-2025) Маразм в чем? В том что решили выделить среди населения кате...
Я летаю и оплачиваю свой комфорт. Если бесплатно будутпускать всех подряд , в чём смысл переплачивать?
07:57:51 06-04-2025
Гость (00:49:48 06-04-2025) Я летаю и оплачиваю свой комфорт. Если бесплатно будутпу... Согласен, там им не место, и денег у них полно, пусть покупают, если хотят туда попасть. А так давайте и врачей, учителей пускать бесплатно в бизнес
09:06:14 06-04-2025
Гость (07:57:51 06-04-2025) Согласен, там им не место, и денег у них полно, пусть покупа... Некорректно написал, не не место им там, а за бесплатно не нужно пускать
08:18:08 06-04-2025
Летел из Москвы. В бизнес зал сотрудники аэропорта пустили двух парней на костылях. Из добрых чувств. Выводили их с криками и матами в присутствии росгвардейцев. Им хватило полчаса выпить все вино что было.Разумнее создать в крупных аэропортах залы для наших ребят где будут работать психологи и реабилитологи.