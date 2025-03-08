Миронов предложил списывать ипотеку за рождение детей

Такая мера позволит повысить рождаемость в стране в 1,5–3 раза, говорит депутат

08 марта 2025, 18:43, ИА Амител

Фото: Maria Ziegler / unsplash.com

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости вводить новый механизм поддержки, способный "кардинально развернуть демографическую ситуацию".

В беседе с РИА Новости депутат напомнил о давнем предложении фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей.

"Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается", – сказал он.

Как отметил Миронов, такая мера позволит повысить рождаемость в стране в 1,5–3 раза. Причем ее уже апробировали в одном из районов Оренбуржья за счет местного бюджета. В результате рождаемость выросла втрое.

Миронов уверен, что с таким механизмом государство будет "кровно заинтересовано" в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.

Также депутат призвал распространить льготную программу ипотеки на все семьи с детьми, а также расширить семейную ипотеку и на вторичное жилье.

Ранее сообщили, что в феврале 2025 года отечественные банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Этот показатель оказался на треть ниже, чем в феврале 2024 года, но одновременно в 1,6 раза выше, чем в январе 2025-го.