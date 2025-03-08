Миронов предложил списывать ипотеку за рождение детей
Такая мера позволит повысить рождаемость в стране в 1,5–3 раза, говорит депутат
08 марта 2025, 18:43, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости вводить новый механизм поддержки, способный "кардинально развернуть демографическую ситуацию".
В беседе с РИА Новости депутат напомнил о давнем предложении фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей.
"Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается", – сказал он.
Как отметил Миронов, такая мера позволит повысить рождаемость в стране в 1,5–3 раза. Причем ее уже апробировали в одном из районов Оренбуржья за счет местного бюджета. В результате рождаемость выросла втрое.
Миронов уверен, что с таким механизмом государство будет "кровно заинтересовано" в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.
Также депутат призвал распространить льготную программу ипотеки на все семьи с детьми, а также расширить семейную ипотеку и на вторичное жилье.
Ранее сообщили, что в феврале 2025 года отечественные банки выдали ипотечные кредиты на сумму около 210 млрд рублей. Этот показатель оказался на треть ниже, чем в феврале 2024 года, но одновременно в 1,6 раза выше, чем в январе 2025-го.
18:49:24 08-03-2025
Банкиры будут против категорически и это предложение не будет принято. Это ежику понятно. Так зачем предлагать?
19:01:07 08-03-2025
Он или цыган или таджик ?
19:15:15 08-03-2025
за чей счет банкет, стесняюсь спросить?
22:05:14 08-03-2025
Элен без ребят (19:15:15 08-03-2025) за чей счет банкет, стесняюсь спросить?... Чайлдфрешек.