Участники и организаторы Кубка Алтайского края по дрифту в гостях на радио DFM. Видео

Они рассказали, как пройдут масштабные соревнования

27 мая 2025, 15:00, ИА Амител

Участники и организаторы Кубка Алтайского края по дрифту пришли в студию радио DFM Барнаул (102.4 FM). Гости не только ответили на вопросы ведущей Маши Маркиной, но и пообщались со слушателями.

Видео доступно по ссылкеВо время эфира организаторы соревнований Иван Никулин и Артем Рейзбих, а также пилот из Санкт-Петербурга Семен Гребнев, который будет участвовать в гонках на своем Nissan 200SX, рассказали, как пройдут соревнования и какие сюрпризы ожидают зрителей масштабного автошоу.

Напомним, Кубок Алтайского края по дрифту стартует 1 июня на трассе СТК "Ракета" (локация в 2ГИС). Начало – в 11:00. Билеты можно приобрести на сайте kassy.ru, детям до 14 лет – бесплатно.