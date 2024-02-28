Политологи не исключают сюрпризы в выступлении президента

28 февраля 2024, 07:45, Анастасия Чебакова

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

29 февраля Владимир Путин в очередной раз обратится с посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении президент, как ожидается, презентует предвыборную программу, а также поделится стратегическим планом развития страны. Что еще ждут эксперты от ежегодного послания главы государства – читайте в материале amic.ru.

Будущее на ближайшие 10 лет

Президент в послании Федеральному собранию подведет итоги деятельности исполнительной власти, однако красной линией выступления будет проходить образ будущего России – как во внутренней политике, так и на международной арене, полагает алтайский политтехнолог Константин Лукин.

"Скорее всего, президент может презентовать проекты и направления по типу майских указов, которые определят, как будет развиваться Россия в ближайшие годы. В своем выступлении он расскажет, куда мы будем двигаться в ближайшие 10 лет. Это будет разговор со всеми жителями", – отметил Лукин.

По факту послание президента будет носить предвыборный характер, однако направлено оно, по словам собеседника, не только на предстоящие выборы, но и на последующие.

"Мы услышим и про экономику, и про человеческий капитал, и про Год семьи и другие сферы. Но все это, скорее всего, будет упаковано в единые проекты", – добавил он.

Кроме того, послание также даст почву для прогнозов: каким будет кадровый состав будущего правительства, которое президент сформирует заново после выборов, предполагает политтехнолог.

Сообщит ли президент в этот раз о введении новых мер социальной поддержки (что уже стало традицией) – эксперты загадывать не берутся. Профессор кафедры философии и политологии АлтГУ, доктор политических наук Ярослава Шашкова напомнила, что во время послания в 2023 году президент озвучил многие меры поддержки. Будет ли предстоящее выступление таким же насыщенным на поручения, эксперт не уверена.

"Как показал предыдущий опыт выступления Путина, о мерах поддержки президент говорит не накануне выборов, а хотя бы за год", – отметила Шашкова.

Что обещал Владимир Путин во время послания в 2023 году?

Во время послания в 2023 году Владимир Путин объявил о введении новых мер поддержки. В частности, он заявил о введении льготной аренды жилья для сотрудников ОПК, материнского капитала для жителей новых регионов и налогового вычета на образование детей и других мер, а также о создании специального фонда для участников СВО.

Адресовано не только России

Президент по традиции уделит большое внимание международной повестке, отмечает Шашкова.

"Могут прозвучать заявления политического характера, связанные с ситуацией на Украине. Опросы показывают, что сейчас в обществе наблюдается сильная психологическая напряженность, которая связана с неопределенностью будущего. Население ожидает ясности: что будет и чего ждать", – отметила она.

Впрочем, адресовано послание будет не только россиянам, но и другим странам, полагает Шашкова. Президент выскажется о легитимности предстоящих выборов, затронет аспекты отношений с другими странами и другие вопросы.

И, конечно, много скажет о СВО. Что касается сроков завершения спецоперации, тут эксперты единогласны: их ждать не стоит. Глава государства еще раз обозначит позицию страны по этому вопросу и напомнит о целях СВО, предполагают они.

Алтайский политтехнолог Михаил Литвинов добавляет:

"Президент готовится к своему посланию очень серьезно на протяжении уже многих лет. Это будет взвешенная позиция руководителя государства: что он хочет сказать обществу, бизнесу, политическим элитам, союзникам и врагам нашего государства. Прозвучат не ответы, а и оценка, и задачи, которые стоят перед обществом".

Эксперты отметили, что Владимир Путин лично работает над посланием и "подобными документами" и конечное их содержание всегда остается в тайне. А потому сюрпризы в выступлении российского лидера не исключены, полагают они.

Как пройдет послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году?

Выступление Владимира Путина перед парламентом пройдет 29 февраля в 12:00. Продлится мероприятие, предварительно, час. Послушать президента можно будет на Первом канале и телеканале "Россия 1". Текстовую трансляцию также будут вести СМИ, в том числе портал amic.ru.

Выступление главы государства будут показывать в кинотеатрах "Синема 5" в 17 городах России: Набережных Челнах, Казани, Нижнекаменске, Уфе, Перми и других, где присутствует киносеть. Посмотреть его можно будет при наличии мест, вход свободный.

"Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. <...> Зрители, в свою очередь, смотрят то, что интересно, то, что востребовано", – комментировал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Владимир Путин уже начал готовиться к выступлению, и будет это делать " в понедельник, вторник и среду". Послание станет 19-м по счету. В прошлом году президент выступил с посланием к парламенту 21 февраля. Мероприятие длилось 1 час 45 минут.