"Люди ждут ясности". Алтайские эксперты о том, что может сказать Путин в послании ФС
Политологи не исключают сюрпризы в выступлении президента
28 февраля 2024, 07:45, Анастасия Чебакова
29 февраля Владимир Путин в очередной раз обратится с посланием к Федеральному собранию. В своем выступлении президент, как ожидается, презентует предвыборную программу, а также поделится стратегическим планом развития страны. Что еще ждут эксперты от ежегодного послания главы государства – читайте в материале amic.ru.
Будущее на ближайшие 10 лет
Президент в послании Федеральному собранию подведет итоги деятельности исполнительной власти, однако красной линией выступления будет проходить образ будущего России – как во внутренней политике, так и на международной арене, полагает алтайский политтехнолог Константин Лукин.
"Скорее всего, президент может презентовать проекты и направления по типу майских указов, которые определят, как будет развиваться Россия в ближайшие годы. В своем выступлении он расскажет, куда мы будем двигаться в ближайшие 10 лет. Это будет разговор со всеми жителями", – отметил Лукин.
По факту послание президента будет носить предвыборный характер, однако направлено оно, по словам собеседника, не только на предстоящие выборы, но и на последующие.
"Мы услышим и про экономику, и про человеческий капитал, и про Год семьи и другие сферы. Но все это, скорее всего, будет упаковано в единые проекты", – добавил он.
Кроме того, послание также даст почву для прогнозов: каким будет кадровый состав будущего правительства, которое президент сформирует заново после выборов, предполагает политтехнолог.
Сообщит ли президент в этот раз о введении новых мер социальной поддержки (что уже стало традицией) – эксперты загадывать не берутся. Профессор кафедры философии и политологии АлтГУ, доктор политических наук Ярослава Шашкова напомнила, что во время послания в 2023 году президент озвучил многие меры поддержки. Будет ли предстоящее выступление таким же насыщенным на поручения, эксперт не уверена.
"Как показал предыдущий опыт выступления Путина, о мерах поддержки президент говорит не накануне выборов, а хотя бы за год", – отметила Шашкова.
Что обещал Владимир Путин во время послания в 2023 году?
Во время послания в 2023 году Владимир Путин объявил о введении новых мер поддержки. В частности, он заявил о введении льготной аренды жилья для сотрудников ОПК, материнского капитала для жителей новых регионов и налогового вычета на образование детей и других мер, а также о создании специального фонда для участников СВО.
Адресовано не только России
Президент по традиции уделит большое внимание международной повестке, отмечает Шашкова.
"Могут прозвучать заявления политического характера, связанные с ситуацией на Украине. Опросы показывают, что сейчас в обществе наблюдается сильная психологическая напряженность, которая связана с неопределенностью будущего. Население ожидает ясности: что будет и чего ждать", – отметила она.
Впрочем, адресовано послание будет не только россиянам, но и другим странам, полагает Шашкова. Президент выскажется о легитимности предстоящих выборов, затронет аспекты отношений с другими странами и другие вопросы.
И, конечно, много скажет о СВО. Что касается сроков завершения спецоперации, тут эксперты единогласны: их ждать не стоит. Глава государства еще раз обозначит позицию страны по этому вопросу и напомнит о целях СВО, предполагают они.
Алтайский политтехнолог Михаил Литвинов добавляет:
"Президент готовится к своему посланию очень серьезно на протяжении уже многих лет. Это будет взвешенная позиция руководителя государства: что он хочет сказать обществу, бизнесу, политическим элитам, союзникам и врагам нашего государства. Прозвучат не ответы, а и оценка, и задачи, которые стоят перед обществом".
Эксперты отметили, что Владимир Путин лично работает над посланием и "подобными документами" и конечное их содержание всегда остается в тайне. А потому сюрпризы в выступлении российского лидера не исключены, полагают они.
Как пройдет послание Владимира Путина Федеральному собранию в 2024 году?
Выступление Владимира Путина перед парламентом пройдет 29 февраля в 12:00. Продлится мероприятие, предварительно, час. Послушать президента можно будет на Первом канале и телеканале "Россия 1". Текстовую трансляцию также будут вести СМИ, в том числе портал amic.ru.
Выступление главы государства будут показывать в кинотеатрах "Синема 5" в 17 городах России: Набережных Челнах, Казани, Нижнекаменске, Уфе, Перми и других, где присутствует киносеть. Посмотреть его можно будет при наличии мест, вход свободный.
"Кинотеатры показывают то, что привлекает зрителей, то, что востребовано зрителем. <...> Зрители, в свою очередь, смотрят то, что интересно, то, что востребовано", – комментировал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявлял, что Владимир Путин уже начал готовиться к выступлению, и будет это делать " в понедельник, вторник и среду". Послание станет 19-м по счету. В прошлом году президент выступил с посланием к парламенту 21 февраля. Мероприятие длилось 1 час 45 минут.
08:34:19 28-02-2024
четыре-пять - продолжаю обещать"
🤣
08:45:52 28-02-2024
Путин обращается к собранию , пр чём тут люди, со своей ясностью ?
08:49:08 28-02-2024
Про майские указы, как-то уже и вспоминать некрасиво. Да и вообще , что он может обещать если мы за другого проголосуем.
09:10:38 28-02-2024
Гость (08:49:08 28-02-2024) Про майские указы, как-то уже и вспоминать некрасиво. Да и в... Вы можете голосовать за кого угодно, но в Техассе побеждают только техасцы...
08:59:17 28-02-2024
"Солдаты! Вы знаете, что я вам могу сказать, и я знаю, что вы мне можете ответить. Короче, служите!" (С) (х\ф ДМБ
Классика!!!
09:01:15 28-02-2024
Это тысячу лет назад русскому люду было всё понятно при Владимире Ясно Солнышко.Сейчас другие времена,другие нравы.
09:03:34 28-02-2024
За 25 лет уже понятно, что припавшие к бюджетным распилам, заносам и отктам обогощаются с невероятной быстротой, живя уже при коммунизме, а все остальные натуженно выживают, как во времена крепостного права.
09:57:17 28-02-2024
Люди все равно ничего не решают.
10:01:10 28-02-2024
все понятно что ничего не понятно
11:02:29 28-02-2024
Тонко выстроенная "гипербола". Это теорема друзья - потому как голосовать больше не за кого. А нас с вами даже и под микроскопом не видно. Вы поняли?
11:29:48 28-02-2024
Что касается сроков завершения спецоперации, тут эксперты единогласны: их ждать не стоит --- ну тогда и слушать наверное не стоит, от этого практически зависит все остальное
11:53:42 28-02-2024
Хошь мира-готовься к войне
18:42:15 28-02-2024
Китай просит страны имеющие ЯО заключить договор не применять первыми.... Это серьезные признаки...