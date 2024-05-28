НОВОСТИСпорт

Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле

Поддержать бойцов спецоперации согласились четыре фитнес-центра

28 мая 2024, 15:13, ИА Амител

Мужчина занимается фитнесом / Фото: unsplash.com
Мужчина занимается фитнесом / Фото: unsplash.com

В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

"Провел совещание с представителями филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и фитнес-клубов Барнаула по вопросу организации занятий фитнесом для участников специальной военной операции. Предложение единогласно поддержано: абонементы на благое дело будут предоставлены", – отметил Нифонтов.

Как уточнили в Telegram-канале Минспорта Алтайского края, на встрече присутствовали представители фитнес-клубов "Магис Спорт", "Аврора", RIVER, X-Fit.

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

Алтайские депутаты-социалисты предложили ввести новые льготы для участников СВО

Например, обеспечить их бесплатными лекарствами и путевками в санаторий
НОВОСТИПолитика
Барнаул СВО Спорт

Комментарии 7

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оо

15:57:44 28-05-2024

молодцы!!

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горожанка

16:41:29 28-05-2024

отличное предложение.

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Иван

17:54:17 28-05-2024

А оно им надо?

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стрелок

18:00:34 28-05-2024

Тебя не спросили.

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Гость

20:00:10 28-05-2024

Безногие начнут на беговых дорожках заниматься? Безрукие штангу жать? Они что издеваются на героями СВО? У них ранения, здоровье подорвано. Им моральная и материальная поддержка нужна.

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Гость

21:41:26 28-05-2024

Участникам СВО нарциссизм не свойственен.

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Гость

07:30:54 29-05-2024

Они и так крутыми вернутся

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