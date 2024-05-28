Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле

Поддержать бойцов спецоперации согласились четыре фитнес-центра

28 мая 2024, 15:13, ИА Амител

Мужчина занимается фитнесом / Фото: unsplash.com

В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.

"Провел совещание с представителями филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и фитнес-клубов Барнаула по вопросу организации занятий фитнесом для участников специальной военной операции. Предложение единогласно поддержано: абонементы на благое дело будут предоставлены", – отметил Нифонтов.

Как уточнили в Telegram-канале Минспорта Алтайского края, на встрече присутствовали представители фитнес-клубов "Магис Спорт", "Аврора", RIVER, X-Fit.