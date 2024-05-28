Участники СВО смогут бесплатно заниматься фитнесом в Барнауле
Поддержать бойцов спецоперации согласились четыре фитнес-центра
28 мая 2024, 15:13, ИА Амител
В Барнауле несколько фитнес-клубов будут выдавать абонементы участникам специальной военной операции для занятий спортом, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта Алтайского края Иван Нифонтов.
"Провел совещание с представителями филиала Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и фитнес-клубов Барнаула по вопросу организации занятий фитнесом для участников специальной военной операции. Предложение единогласно поддержано: абонементы на благое дело будут предоставлены", – отметил Нифонтов.
Как уточнили в Telegram-канале Минспорта Алтайского края, на встрече присутствовали представители фитнес-клубов "Магис Спорт", "Аврора", RIVER, X-Fit.
15:57:44 28-05-2024
молодцы!!
16:41:29 28-05-2024
отличное предложение.
17:54:17 28-05-2024
А оно им надо?
18:00:34 28-05-2024
Тебя не спросили.
20:00:10 28-05-2024
Безногие начнут на беговых дорожках заниматься? Безрукие штангу жать? Они что издеваются на героями СВО? У них ранения, здоровье подорвано. Им моральная и материальная поддержка нужна.
21:41:26 28-05-2024
Участникам СВО нарциссизм не свойственен.
07:30:54 29-05-2024
Они и так крутыми вернутся