Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 10 июля
Ограничения продлятся три часа
09 июля 2024, 22:10, ИА Амител
В Алтайском крае 10 июля перекроют участок Чуйского тракта. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.
"С 23:55 10 июля до 02:55 11 июля будет перекрыт участок село Рассказиха – автодорога Рассказиха – Фирсово – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – село Баюновские Ключи", – отмечают в ГАИ.
Ранее сообщалось, что в Барнауле установят несколько дорожных знаков, которые начнут действовать с 1 августа.
06:51:26 10-07-2024
Это с каких пор чуйский тракт проходит по дороге Барнаул - Бийск,???
07:12:42 10-07-2024
Александр (06:51:26 10-07-2024) Это с каких пор чуйский тракт проходит по дороге Барнаул - Б... Шурик, ты балбес (с) Читай:
Федера́льная автомоби́льная доро́га Р256 «Чу́йский тракт» (до 1 января 2018 года также применялся номер М52)[1] — автомобильная дорога федерального значения Новосибирск — Бийск — Горно-Алтайск — государственная граница с Монголией.