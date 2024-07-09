Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 10 июля

Ограничения продлятся три часа

09 июля 2024, 22:10, ИА Амител

В Алтайском крае 10 июля перекроют участок Чуйского тракта. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.



"С 23:55 10 июля до 02:55 11 июля будет перекрыт участок село Рассказиха – автодорога Рассказиха – Фирсово – автодорога Р-256 "Чуйский тракт" – село Баюновские Ключи", – отмечают в ГАИ.

Ранее сообщалось, что в Барнауле установят несколько дорожных знаков, которые начнут действовать с 1 августа.

