Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 16 июля

Ограничение будет действовать поздним вечером

16 июля 2024, 13:44, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 16 июля из-за проезда военных колонн перекроют участок Чуйского тракта, предупредили в МВД региона.

Ограничение будет действовать с 21:40 до 23:50 по маршруту:

Новокраюшкино – автодорога Первомайское – Новокраюшкино – штатная дорога – Р-256 "Чуйский тракт" – ст. Озерки.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.