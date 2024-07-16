Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае 16 июля
Ограничение будет действовать поздним вечером
16 июля 2024, 13:44, ИА Амител
Военная колонна / Фото: eng.mil.ru
В Алтайском крае 16 июля из-за проезда военных колонн перекроют участок Чуйского тракта, предупредили в МВД региона.
Ограничение будет действовать с 21:40 до 23:50 по маршруту:
Новокраюшкино – автодорога Первомайское – Новокраюшкино – штатная дорога – Р-256 "Чуйский тракт" – ст. Озерки.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения колонн могут быть изменены.
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