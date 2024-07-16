В Алтайском крае обновили почти 6 км трассы Алейск — Чарышское

Всего за последние годы обновили более 70 км этой дороги

16 июля 2024, 12:15, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

В Алтайском крае обновили 5,6 км трассы Алейск – Чарышское, сообщили в телеграм-канале Минтранса региона.

Работы проходили от границы Усть-Калманского района в сторону райцентра. Здесь уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Всего за последние годы обновили более 70 км этой трассы.

Дорога входит в опорную сеть Алтайского края и является частью популярного турмаршрута к природным достопримечательностям Чарышского района, включая водопады Аврора, Спартак и гору Колокольня.