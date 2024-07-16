В Алтайском крае обновили почти 6 км трассы Алейск — Чарышское
Всего за последние годы обновили более 70 км этой дороги
16 июля 2024, 12:15, ИА Амител
Фото: Минтранс Алтайского края
В Алтайском крае обновили 5,6 км трассы Алейск – Чарышское, сообщили в телеграм-канале Минтранса региона.
Работы проходили от границы Усть-Калманского района в сторону райцентра. Здесь уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, нанесли разметку и установили дорожные знаки.
Всего за последние годы обновили более 70 км этой трассы.
Дорога входит в опорную сеть Алтайского края и является частью популярного турмаршрута к природным достопримечательностям Чарышского района, включая водопады Аврора, Спартак и гору Колокольня.
15:04:31 16-07-2024
а перед чарышом дорогу будто бомбили. да и в солонешенском районе такая же ситуация. вот так и "развивают" туризм