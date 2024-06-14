Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае из-за проезда военных колонн

Ограничение будет действовать утром 17 июня

14 июня 2024, 15:45, ИА Амител

Военная колонна / Фото: eng.mil.ru

В Алтайском крае 17 июня перекроют участок Чуйского тракта из-за проезда военных колонн, сообщили в ГИБДД региона.

Ограничение будет действовать с 5 до 8 утра для всех видов транспорта по маршруту Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – ЗАТО Сибирский.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.