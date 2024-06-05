В Барнауле появится территория, где смогут ездить только автобусы

Новые правила будут действовать с 6 июня

05 июня 2024, 16:40, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле установят знак, запрещающий движение любых транспортных средств, кроме пассажирских автобусов, сообщает мэрия.

Комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула установит дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" и 8.4.11 "Кроме вида транспортного средства", запрещающие въезд всех транспортных средств, кроме автобусов, на площадке в районе здания № 61 по улице Власихинской.