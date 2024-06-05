В Барнауле появится территория, где смогут ездить только автобусы
Новые правила будут действовать с 6 июня
05 июня 2024, 16:40, ИА Амител
Автобус в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле установят знак, запрещающий движение любых транспортных средств, кроме пассажирских автобусов, сообщает мэрия.
Комитет по дорожному хозяйству и транспорту города Барнаула установит дорожные знаки 3.1 "Въезд запрещен" и 8.4.11 "Кроме вида транспортного средства", запрещающие въезд всех транспортных средств, кроме автобусов, на площадке в районе здания № 61 по улице Власихинской.
"Подобная мера вынужденная для беспрепятственного разворота автобусов. Новые правила будут действовать с 6 июня", – подчеркнули власти.
18:33:03 05-06-2024
быдлу плевать на знаки все равно будут ездить.
даже если одностороннее
21:01:04 05-06-2024
Деревенщина знаки не понимает.
21:32:13 05-06-2024
вы точно адрес указали!? Власихинская 61...!? это роснефть около волны! где там автобусы разворачиваются?... в том районе...
07:29:21 06-06-2024
Главные быдло на дорогах это сами автобусники.
13:54:09 06-06-2024
Вчера ехал на автобусе по просп. Ленина. Автобус едет не по выделенной полосе, а по средней едет. Вопрос, зачем выделенная полоса?
22:56:27 06-06-2024
От Партизанской до Октября каждое утро пробка как будто мост опять строят заново , а правая полоса пустая постоянно , кто кого уговорил и за сколько ?Перед Октября на средней полосе постоянно затык потому что камер понатыкали и не перестроиться заранее что бы на право повернуть.За пол года этого ни кто не видит ?