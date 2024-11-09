Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае утром 11 ноября
Ограничение продлится три часа
09 ноября 2024, 22:50, ИА Амител
Военная колонна / Фото: function.mil.ru
В Алтайском крае утром 11 ноября перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.
Ограничение будет действовать с 04:50 до 07:50 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Баюновские Ключи.
Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.
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