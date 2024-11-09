Участок Чуйского тракта перекроют в Алтайском крае утром 11 ноября

Ограничение продлится три часа

09 ноября 2024, 22:50, ИА Амител

Военная колонна / Фото: function.mil.ru

В Алтайском крае утром 11 ноября перекроют участок Чуйского тракта из-за движения военных колонн, сообщили в ГАИ региона.

Ограничение будет действовать с 04:50 до 07:50 по маршруту ЗАТО Сибирский – Р-256 "Чуйский тракт" – Баюновские Ключи.

Водителей просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршруты и время сопровождения могут быть изменены.