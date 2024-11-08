В Барнауле с 11 ноября ограничат движение по проезду Канатному
Запрет на проезд здесь вводят ежегодно в зимнее время
08 ноября 2024, 18:30, ИА Амител
Дорожный конус / Фото: pxhere.com
В Барнауле временно ограничат движение транспорта по проезду Канатному, сообщили в мэрии.
С 11 ноября на участке от дома № 110 до здания № 114 установят дорожные знаки "Въезд запрещен".
"Ежегодный запрет вводится в зимнее время во избежание ДТП на крутом участке дороги", – отметили в администрации.
Водителей призвали быть внимательными и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.
21:44:01 08-11-2024
Прошлый год на этом месте кроме знаков кирпич, дежурил наряд ДПС внизу и обелечивал тех непокорных, кто спускался сверху.