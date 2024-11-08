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В Барнауле с 11 ноября ограничат движение по проезду Канатному

Запрет на проезд здесь вводят ежегодно в зимнее время

08 ноября 2024, 18:30, ИА Амител

Дорожный конус / Фото: pxhere.com
Дорожный конус / Фото: pxhere.com

В Барнауле временно ограничат движение транспорта по проезду Канатному, сообщили в мэрии.

С 11 ноября на участке от дома № 110 до здания № 114 установят дорожные знаки "Въезд запрещен".

"Ежегодный запрет вводится в зимнее время во избежание ДТП на крутом участке дороги", – отметили в администрации.

Водителей призвали быть внимательными и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Барнаул дорожное движение

Комментарии 1

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Гость

21:44:01 08-11-2024

Прошлый год на этом месте кроме знаков кирпич, дежурил наряд ДПС внизу и обелечивал тех непокорных, кто спускался сверху.

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