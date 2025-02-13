Штормовой ветер, снег и метели надвигаются на Алтайский край

Режим повышенной готовности будет действовать в регионе еще сутки

13 февраля 2025, 11:25, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Днем 13 февраля и в первой половине ночи 14 февраля в Алтайском крае ожидается сильный снег, метели и усиление ветра до 17–22 м/с. Об этом сообщили в администрации Барнаула.

В Барнауле 13 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, метель и порывы ветра от 17 до 22 м/с. Местами на дорогах ожидают сильную гололедицу. Температура воздуха днем составит -3...-5 градусов.

14 февраля в Барнауле продолжит идти снег, а ночью ожидается метель. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, порывы будут достигать 17 м/с. Столбики термометров ночью покажут -7...-9 градусов, а днем – от -4 до -6.

На протяжении двух дней порывы ветра местами могут достигать 25–28 м/с.

Напомним, губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил на территории региона режим повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погоды. Он продлится с 12 февраля до конца 14 февраля.