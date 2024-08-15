Схемы движения трамваев №2, №7, №10 изменят из-за ремонта переезда в Барнауле

На улице 280-летия Барнаула переложат около 350 метров трамвайных путей

15 августа 2024, 18:21, ИА Амител

Схема движения трамваев на время ремонта переезда / Фото: barnaul.org

Движение трамваев №2, №7, №10 ограничат в связи с ремонтом переезда по улице 280-летия Барнаула. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, работы начнутся 16 августа с 22:00 и продлятся 15 дней, до 31 августа. Изменения маршрутов будут проходить в два этапа — подробнее на карточках выше.

На участке планируется заменить около 350 метров трамвайных путей и выполнить работы по занижению трамвайного полотна и устройству переезда. Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин заявил, что обращения горожан по переустройству переезда поступали регулярно.

"Предварительно выполнить работы планируется в течение 15 дней. Замене подлежит 350 метров рельсошпальной решетки. Чтобы минимизировать неудобство горожан принято решение провести работы в 2 этапа. Первый этап с 16 по 21 августа - занижение трамвайного полотна в сторону конечной станции "Пивзавод". Второй этап с 22 по 31 августа - занижение трамвайного плотна в сторону конечной станции "Докучаево", — заявил он.