Несколько лет назад на участке находились ветхие двухэтажки

30 августа 2023, 09:30, ИА Амител

Стройка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске напротив железнодорожного вокзала скоро может вырасти высотный дом. По инициативе администрации города прошли публичные слушания, благодаря которым участок сменил вид разрешенного использования. Это позволит мэрии, как собственнику земли, в дальнейшем выставить его на торги под застройку.

Перспективная территория расположена по ул. МПС, 15. Рядом находятся железнодорожный и автовокзалы, ТЦ "Мария-ра", магазины, административные здания, гаражи, а также частные дома. Территория площадью 7 га имеет неправильную форму.

Земля была предназначена для эксплуатации малоэтажного жилого дома, однако вскоре сменит назначение на многоэтажную жилую застройку: публичные слушания, организованные мэрией с 3 по 15 августа, прошли успешно. Так, от жителей не поступило ни одного замечания или предложения, которые бы помешали планам администрации.

"В процессе обсуждения проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка "многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)" от членов комиссии поступило предложение рекомендовать главе города принять решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка", – указано в заключении публичных слушаний.

Интересно, что в Бийске сейчас возводят всего четыре многоквартирных дома. Это восьмиэтажка на ул. Владимира Ленина, 260 (застройщик – барнаульская фирма "Вотэтодом"), пятиэтажный дом л Советская, 199/10 от компании "Прометей", семиэтажный ЖК на ул. Ударной, д. 6/1 (застройщик – бийская компания "Континент"), а также шестиэтажный дом на ул. Ударной, 6 (возводит ЖК фирма "РДМ").