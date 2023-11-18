Участок под застройку готовят на месте снесенного 107-летнего дома в центре Барнаула
Территория находится в окружении частного сектора
18 ноября 2023, 10:30, ИА Амител
На ул. Пушкина, 77 (недалеко от ТЦ "Демидовский") формируют участок для строительства небольшого многоэтажного дома. Раньше на этом месте располагалась деревянная двухэтажка, построенная в 1916 году. Ее признали аварийной в 2013 году, спустя несколько лет расселили, а летом 2023-го снесли.
Теперь администрация города намерена определить границы и назначение пустующего участка. Для этого организованы общественные обсуждения. В документе, где специалисты МУП "Архитектура города Барнаула" приводят все основания изменений, указано: у надела до этого момента не было установленных границ.
"Формируемый земельный участок площадью 1206 квадратных метров по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 77, определяется исходя из сложившейся ситуации, с учетом фактического землепользования, границ смежных земельных участок и существующих красных линий", – указано в документе.
Снесенный дом на ул. Пушкина, 77 / Фото: "Яндекс Карты"
При этом вид разрешенного использования формируемого участка – "малоэтажная многоквартирная жилая застройка". Предполагается, что здесь можно возводить дома до четырех этажей, обустраивать спортивные и детские площадки, зоны для отдыха.
Также разрешено размещать объекты обслуживания жилой застройки, "если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома".
Интересно, что квартал, где готовят участок (ограничен ул. Пушкина, ул. Ползунова, пер. Циолковского и пер. Радищева), пока не привлекает застройщиков: здесь лишь частные дома. Однако неподалеку, на ул. Пушкина, 86, скоро начнут строить крошечный многоквартирник: он будет трехэтажным, рассчитанным всего на 12 квартир.
Эскизы здания презентовали на градсовете еще в конце 2021 года, но лишь в середине сентября 2023-го экспертиза выдала положительное заключение проекта. Возводить здание будет предприниматель, зарегистрированный в Сочи.
17:37:05 18-11-2023
Наконец то хоть один появился нормальный застройщик малоэтажного строительства. На фото очень красивый дом.А то строят "пчелиные" ульи похожие на муравейник с макушками.