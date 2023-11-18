Территория находится в окружении частного сектора

18 ноября 2023, 10:30, ИА Амител

Строительство панельного дома в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

На ул. Пушкина, 77 (недалеко от ТЦ "Демидовский") формируют участок для строительства небольшого многоэтажного дома. Раньше на этом месте располагалась деревянная двухэтажка, построенная в 1916 году. Ее признали аварийной в 2013 году, спустя несколько лет расселили, а летом 2023-го снесли.

Теперь администрация города намерена определить границы и назначение пустующего участка. Для этого организованы общественные обсуждения. В документе, где специалисты МУП "Архитектура города Барнаула" приводят все основания изменений, указано: у надела до этого момента не было установленных границ.

"Формируемый земельный участок площадью 1206 квадратных метров по адресу: г. Барнаул, ул. Пушкина, 77, определяется исходя из сложившейся ситуации, с учетом фактического землепользования, границ смежных земельных участок и существующих красных линий", – указано в документе.

Снесенный дом на ул. Пушкина, 77 / Фото: "Яндекс Карты"

При этом вид разрешенного использования формируемого участка – "малоэтажная многоквартирная жилая застройка". Предполагается, что здесь можно возводить дома до четырех этажей, обустраивать спортивные и детские площадки, зоны для отдыха.

Также разрешено размещать объекты обслуживания жилой застройки, "если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома".

Интересно, что квартал, где готовят участок (ограничен ул. Пушкина, ул. Ползунова, пер. Циолковского и пер. Радищева), пока не привлекает застройщиков: здесь лишь частные дома. Однако неподалеку, на ул. Пушкина, 86, скоро начнут строить крошечный многоквартирник: он будет трехэтажным, рассчитанным всего на 12 квартир.

Эскизы здания презентовали на градсовете еще в конце 2021 года, но лишь в середине сентября 2023-го экспертиза выдала положительное заключение проекта. Возводить здание будет предприниматель, зарегистрированный в Сочи.