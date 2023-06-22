Участок улицы в Барнауле перекроют на месяц из-за ремонта

Проезд по Витебской частично будет закрыт с 22 июня по 22 июля

22 июня 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: пресс-служба мэрии

В Барнауле на месяц перекроют движение на участке улицы Витебской. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 22 июня по 22 июля будет ограничен проезд по участку от Курской до Минской. Движение здесь перекроют по всей ширине проезжей части. Это необходимо для проведения ремонтных работ.

В городской администрации извинились перед водителями за предоставленные неудобства, а также напомнили, что нужно быть внимательными и аккуратными на дорогах.