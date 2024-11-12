Учебные пособия по "Семьеведению" разрабатывают в России
Программа рассчитана на учеников 5-9 классов
12 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
Издательство "Просвещение" занимается разработкой учебных пособий по предмету "Семьеведение". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.
"В настоящее время "Просвещение" начало работу над учебными пособиями по "Семьеведению" для 5-7 и 8-9 классов", – прокомментировало издательство.
Над материалами работают вместе с педагогическим, родительским и экспертным сообществами. Также в создании пособий активно участвует комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.
Внеурочный курс "Семьеведение" появился в российских школах с 1 сентября.
"Цель предмета – сформировать у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научить выстраивать отношения с родителями и другими родственниками", – поясняет агентство.
Курса рассчитан на учеников 5-9 классов. Программа состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа.
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