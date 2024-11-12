Учебные пособия по "Семьеведению" разрабатывают в России

Программа рассчитана на учеников 5-9 классов

12 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Книги / Фото: unsplash.com/ Kimberly Farmer

Издательство "Просвещение" занимается разработкой учебных пособий по предмету "Семьеведение". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства.

"В настоящее время "Просвещение" начало работу над учебными пособиями по "Семьеведению" для 5-7 и 8-9 классов", – прокомментировало издательство.

Над материалами работают вместе с педагогическим, родительским и экспертным сообществами. Также в создании пособий активно участвует комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

Внеурочный курс "Семьеведение" появился в российских школах с 1 сентября.

"Цель предмета – сформировать у детей приверженность традиционным российским духовно-нравственным ценностям и научить выстраивать отношения с родителями и другими родственниками", – поясняет агентство.

Курса рассчитан на учеников 5-9 классов. Программа состоит из пяти разделов, на изучение которых выделено 34 часа.