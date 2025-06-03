Успех во многом зависит от подготовки почвы

03 июня 2025, 16:00, ИА Амител

Баклажан / Фото: unsplash.com / Paul Magdas

Аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского политеха Анна Перевощикова посоветовала запастись древесной золой тем, кто хочет получить отменный урожай баклажанов. Как сообщает TranssibInfo, она рекомендовала использовать ее еще при высадке культуры.

Золу лучше получить от сжигания древесины лиственных деревьев – например, березы, дуба или ясеня. Зола от хвойных пород не подходит, поскольку она может сделать почву слишком кислой.

"Далее переходим к формированию посадочных ямок: важно сделать их такими, чтобы саженец с корнями свободно в них помещался. В каждую лунку рекомендуется внести органическое удобрение – например, компост или перепревший навоз, который будет служить источником питания на первом этапе развития растений", – заявила Перевощикова.

Следующий этап – внесение золы. На одну лунку хватит нескольких столовых ложек удобрения. Однако золу нельзя оставлять прямо под корнями – перед высадкой следует перемешать ее с землей, изъятой из лунки. Полученную питательную смесь выкладывают на дно лунки, после чего прикрывают тонким слоем рыхлой почвы. Уже поверх можно высаживать растение.