Ученая назвала продлевающее жизнь простое упражнение
Риск летального исхода снижается на 24%
27 апреля 2025, 11:31, ИА Амител
Лестница / Фото: unsplash.com / Mauro Lima
Ученая из университета Восточной Англии Софи Пэддок назвала простую привычку, которая может продлить жизнь. Об этом сообщает Medicalexpress.
"Подъемы по лестнице – это простая и достижимая привычка, которую можно включить в повседневную жизнь", – объяснила Пэддок.
Она проанализировала данные 480 тысяч добровольцев. Выяснилось, что у людей, которые ходили по лестнице, риск летального исхода в целом снижался на 24%.
Ранее невролог рассказал о полезных весенних привычках. Специалист посоветовал пить больше воды, добавить в рацион свежие овощи и зелень, а также чаще гулять.
11:51:54 27-04-2025
Ну если с коленными суставами проблем нет. Но таких людей мало.
15:20:44 27-04-2025
Гость (11:51:54 27-04-2025) Ну если с коленными суставами проблем нет. Но таких людей ма... и с сердцем, не сильно разбежишься с ИБС.
22:16:37 27-04-2025
Гость (11:51:54 27-04-2025) Ну если с коленными суставами проблем нет. Но таких людей ма... Согл. Коленный, поясница - против.
И вообще - на воздух свежий, в лес!
А мелкобриты пусть по плдьездам шляется и мусоропровод нюхают. Лохи.
23:32:48 27-04-2025
Про одно могу написать. Ноги на ширине плеч. Руки на поясницу на спину и медленный прогиб назад на выдохе. Потом так же медленно вернуться в исходное положение. Делать пару раз в день. Подсмотрел у японского профессора.
А что про лестницу, тык каждый день бегаем.
10:53:10 28-04-2025
Мы-то счастливые, у нас в хрущевских пятиэтажках лифтов нет, только пешком по лестнице на 5 этаж. И так много раз за день. Завидуй, мелкобритания!