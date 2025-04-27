Ученая назвала продлевающее жизнь простое упражнение

Риск летального исхода снижается на 24%

27 апреля 2025, 11:31, ИА Амител

Лестница / Фото: unsplash.com / Mauro Lima

Ученая из университета Восточной Англии Софи Пэддок назвала простую привычку, которая может продлить жизнь. Об этом сообщает Medicalexpress.

"Подъемы по лестнице – это простая и достижимая привычка, которую можно включить в повседневную жизнь", – объяснила Пэддок.

Она проанализировала данные 480 тысяч добровольцев. Выяснилось, что у людей, которые ходили по лестнице, риск летального исхода в целом снижался на 24%.

Ранее невролог рассказал о полезных весенних привычках. Специалист посоветовал пить больше воды, добавить в рацион свежие овощи и зелень, а также чаще гулять.