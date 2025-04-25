Невролог перечислил полезные весенние привычки

Среди них — частые прогулки и употребление овощей

25 апреля 2025, 16:44, ИА Амител

Фото: Arek Adeoye / unsplash.com

Невролог Владимир Мартынов в беседе РИА Новости рассказал о полезных весенних привычках.

Специалист посоветовал пить больше воды, добавить в рацион свежие овощи и зелень, а также чаще гулять: регулярные прогулки помогут справиться с зимней апатией, укрепить сосуды и нормализовать сон.

"Весна – хороший момент, чтобы отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю "зависимость" от экранов, уделять время физической активности", – отметил эксперт.

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