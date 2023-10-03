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Ученице сделали замечание за глоток воды на уроке в новосибирской школе

Дышать не запретили

03 октября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации
Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

Учитель новосибирской школы № 111 оставила странное замечание в дневнике одной из учениц, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала старшая сестра школьницы, девочка знает, что нельзя кушать или играть на уроке, но она не знала, что, оказывается, нельзя сделать глоток воды.

"Без какого-то объяснения учитель просит дневник и пишет: "Позволяет себе пить". Ну хоть дышать можно", – возмутилась девушка.

По ее словам, родители пытались поговорить с учителем, но та заявила, что пить воду на уроке запрещено.

"Детям воду пить нельзя, зато учителя сидят в телефонах. Начался только третий класс. Хочу добиться одного: чтобы учитель мог не только красной ручкой писать, но и объяснять. Хотя вода и дисциплина – вещи не связанные", – отметила сестра ученицы.

Фото: unsplahs.com

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Комментарии 32

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Гость

11:24:01 03-10-2023

Ну хоть не водку. А училка не права,конечно. Хотя за её зарплату и озвереть можно.

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Гость

12:45:02 03-10-2023

Гость (11:24:01 03-10-2023) Ну хоть не водку. А училка не права,конечно. Хотя за её зарп... И придет эта озверевшая учительница к врачу, а врач тоже озверел. И водитель автобуса озверел. И уборщица шваброй по спине врежет, потому что тоже озверела. Это называется профнепригодность.

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Гость

11:50:44 03-10-2023

Совсем уже с ума посходили, любую мелочь выкладывают в соцсеть.

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Гость

12:40:14 03-10-2023

Гость (11:50:44 03-10-2023) Совсем уже с ума посходили, любую мелочь выкладывают в соцсе... И правильно, что выкладывают. Плохо, когда учитель-самодур чувствует свою безнаказанность. Творит дичь на уроках.

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Гость

18:11:58 03-10-2023

Гость (12:40:14 03-10-2023) И правильно, что выкладывают. Плохо, когда учитель-самодур ч... Пойдешь училкой в школу зы 18 тыс работать? Уж какую дичь ваши дитачки творят!

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Активист

18:45:48 03-10-2023

Гость (18:11:58 03-10-2023) Пойдешь училкой в школу зы 18 тыс работать? Уж какую дичь в... ага и пальчиком не тронь и слово не скажи, если ты мужчина то автоматом в педофилы запишут. а детки очень любят мстить либо тупо по приколу чтобы понять что будет, и никто взрослому не поверит. А поверят детям даже если специально оклеветали,достаточно сопле показать пальчиком на рандома и сказать что трогал там где не надо или показывал то что не нужно. И докажи потом что не педофил.

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гость

11:53:15 03-10-2023

Учитель правильно сделала замечание. Если ученику захочется попить, он должен попросить разрешение выйти и пить в коридоре. У ученика уровень культуры хромает.

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Гость

12:41:02 03-10-2023

Озверели что-ли? По всякому пуку разрешения спрашивать. Вдох сделать тоже нужно разрешения спрашивать?

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Гость

11:58:23 03-10-2023

Представьте если все начнут свободно гулять на уроке и воду пить. Согласна с учительницей. Если на перемене попить, то не угоришь резко.

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Гость

12:42:09 03-10-2023

Гость (11:58:23 03-10-2023) Представьте если все начнут свободно гулять на уроке и воду ... Представляете,высокое начальство на своих собраниях спокойно пьют воду по время переговоров. А ученики вдруг не могут. Девочка отпила воду из своей бутылки, а не бродила по классу, как вы тут представляете.

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Дима

13:57:07 03-10-2023

Гость (11:58:23 03-10-2023) Представьте если все начнут свободно гулять на уроке и воду ... Одно дело если тупо бегать к поилке во время урока и совсем другое когда в портфеле 0.5\1 л обычной воды.

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Гость

12:00:57 03-10-2023

Судя по дневнику, девочка НЕ примерного поведения. Может она намеренно провоцировала учителя?

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Гость

12:02:45 03-10-2023

Сестра-скандалистка и потенциальная брошенка, лучше бы научила младшую дневник заполнять, вместо того что-бы доносы строчить. Родителей за такое воспитание лешить родительских прав. Детей в детский дом.

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Гость

12:42:38 03-10-2023

Гость (12:02:45 03-10-2023) Сестра-скандалистка и потенциальная брошенка, лучше бы научи... Господи, сколько ненормальных среди комментаторов...

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Гость

12:24:38 03-10-2023

Мы в сов.время сидели по 6 уроков никакой воды небыло и никто не умер

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Гость

12:54:14 03-10-2023

Гость (12:24:38 03-10-2023) Мы в сов.время сидели по 6 уроков никакой воды небыло и ник... Не сочиняй! В сов. время в рекреациях были питьевые фонтанчики для школьников. Хоть запейся!

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Гость

13:42:54 03-10-2023

Гость (12:54:14 03-10-2023) Не сочиняй! В сов. время в рекреациях были питьевые фонтанч... Во время перемены!!!

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Гость

12:43:28 03-10-2023

Гость (12:24:38 03-10-2023) Мы в сов.время сидели по 6 уроков никакой воды небыло и ник... Склероз замучил? Тебе надо было воду пить, тогда бы мозги не скукожились.

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Гость

12:43:53 03-10-2023

Комментаторы амика, конечно, в очередной раз поражают своей ограниченностью и скудностью ума.

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Гость

12:46:27 03-10-2023

ох яжемамка раскудахталась...

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Гость

12:59:45 03-10-2023

Гость (12:46:27 03-10-2023) ох яжемамка раскудахталась...... Ох, яжетупица раскукарекался...

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Гость

12:53:04 03-10-2023

Не дай бог такое в Китае бы произошло. Там практически с рождения все ходят с водой. Там бы не только учителя с директором уволили. Там бы даже школу расформировали.

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Гость

13:10:59 03-10-2023

Гость (12:53:04 03-10-2023) Не дай бог такое в Китае бы произошло. Там практически с рож... И правильно сделали бы. Вода необходима для работы мозга.

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Гость

13:45:47 03-10-2023

Гость (12:53:04 03-10-2023) Не дай бог такое в Китае бы произошло. Там практически с рож... Поэтому китаёзы мышек летучих чпокают

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Гость

13:03:49 03-10-2023

В детский дом обеих, для перевоспитания.

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Гость

13:09:49 03-10-2023

Гость (13:03:49 03-10-2023) В детский дом обеих, для перевоспитания.... Своих спиногрызов сдай в детдом, раз такой умный.

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гость

13:05:00 03-10-2023

по почерку в дневнике явно не третьеклашка писала

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Гость

13:28:24 03-10-2023

гость (13:05:00 03-10-2023) по почерку в дневнике явно не третьеклашка писала... Они теперь так ручку держат, чуть ли не в кулаке. А левшей сколько развелось?!

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Гость

14:16:54 03-10-2023

Гость (13:28:24 03-10-2023) Они теперь так ручку держат, чуть ли не в кулаке. А левшей с... Всм "развелось"?))) Они были всегда. Просто их перестали переучивать, и это нормально. Или вы считаете, что ежели человека заставить ручку держать в правой руке, то он автоматом правшой становится? И в чем ужас "разведения" левшей, почему это у вас вызывает желание орать в голос?

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гость

15:13:16 03-10-2023

Гость (13:28:24 03-10-2023) Они теперь так ручку держат, чуть ли не в кулаке. А левшей с... причем как ручку держат,пропись букв посмотрите,с каких пор в третьем классе уже начали писать не понятно какими буквами

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Гость

14:14:15 03-10-2023

Вода необходима для работы мозга.---- еда тоже. Им волю дай, они и булки жрать на уроках начнут.

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Гость

17:38:11 03-10-2023

На уроках должны заниматься уроками, а не пить, жрать или еще что-то делать. Будет перемена - хоть запейся, а если уж очень припекло - попросись выйти из класса, как всегда и делали. Тупые дети у тупых родителей, нет слов цензурных, еще и учителя обвинили, хотя он прав на 100%

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