Ученице сделали замечание за глоток воды на уроке в новосибирской школе

Дышать не запретили

03 октября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: nsk.kp.ru со ссылкой на героиню публикации

Учитель новосибирской школы № 111 оставила странное замечание в дневнике одной из учениц, пишет "КП-Новосибирск".

Как рассказала старшая сестра школьницы, девочка знает, что нельзя кушать или играть на уроке, но она не знала, что, оказывается, нельзя сделать глоток воды.

"Без какого-то объяснения учитель просит дневник и пишет: "Позволяет себе пить". Ну хоть дышать можно", – возмутилась девушка.

По ее словам, родители пытались поговорить с учителем, но та заявила, что пить воду на уроке запрещено.