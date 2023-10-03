Ученице сделали замечание за глоток воды на уроке в новосибирской школе
Дышать не запретили
03 октября 2023, 11:16, ИА Амител
Учитель новосибирской школы № 111 оставила странное замечание в дневнике одной из учениц, пишет "КП-Новосибирск".
Как рассказала старшая сестра школьницы, девочка знает, что нельзя кушать или играть на уроке, но она не знала, что, оказывается, нельзя сделать глоток воды.
"Без какого-то объяснения учитель просит дневник и пишет: "Позволяет себе пить". Ну хоть дышать можно", – возмутилась девушка.
По ее словам, родители пытались поговорить с учителем, но та заявила, что пить воду на уроке запрещено.
"Детям воду пить нельзя, зато учителя сидят в телефонах. Начался только третий класс. Хочу добиться одного: чтобы учитель мог не только красной ручкой писать, но и объяснять. Хотя вода и дисциплина – вещи не связанные", – отметила сестра ученицы.
11:24:01 03-10-2023
Ну хоть не водку. А училка не права,конечно. Хотя за её зарплату и озвереть можно.
12:45:02 03-10-2023
Гость (11:24:01 03-10-2023) Ну хоть не водку. А училка не права,конечно. Хотя за её зарп... И придет эта озверевшая учительница к врачу, а врач тоже озверел. И водитель автобуса озверел. И уборщица шваброй по спине врежет, потому что тоже озверела. Это называется профнепригодность.
11:50:44 03-10-2023
Совсем уже с ума посходили, любую мелочь выкладывают в соцсеть.
12:40:14 03-10-2023
Гость (11:50:44 03-10-2023) Совсем уже с ума посходили, любую мелочь выкладывают в соцсе... И правильно, что выкладывают. Плохо, когда учитель-самодур чувствует свою безнаказанность. Творит дичь на уроках.
18:11:58 03-10-2023
Гость (12:40:14 03-10-2023) И правильно, что выкладывают. Плохо, когда учитель-самодур ч... Пойдешь училкой в школу зы 18 тыс работать? Уж какую дичь ваши дитачки творят!
18:45:48 03-10-2023
Гость (18:11:58 03-10-2023) Пойдешь училкой в школу зы 18 тыс работать? Уж какую дичь в... ага и пальчиком не тронь и слово не скажи, если ты мужчина то автоматом в педофилы запишут. а детки очень любят мстить либо тупо по приколу чтобы понять что будет, и никто взрослому не поверит. А поверят детям даже если специально оклеветали,достаточно сопле показать пальчиком на рандома и сказать что трогал там где не надо или показывал то что не нужно. И докажи потом что не педофил.
11:53:15 03-10-2023
Учитель правильно сделала замечание. Если ученику захочется попить, он должен попросить разрешение выйти и пить в коридоре. У ученика уровень культуры хромает.
12:41:02 03-10-2023
Озверели что-ли? По всякому пуку разрешения спрашивать. Вдох сделать тоже нужно разрешения спрашивать?
11:58:23 03-10-2023
Представьте если все начнут свободно гулять на уроке и воду пить. Согласна с учительницей. Если на перемене попить, то не угоришь резко.
12:42:09 03-10-2023
Гость (11:58:23 03-10-2023) Представьте если все начнут свободно гулять на уроке и воду ... Представляете,высокое начальство на своих собраниях спокойно пьют воду по время переговоров. А ученики вдруг не могут. Девочка отпила воду из своей бутылки, а не бродила по классу, как вы тут представляете.
13:57:07 03-10-2023
Гость (11:58:23 03-10-2023) Представьте если все начнут свободно гулять на уроке и воду ... Одно дело если тупо бегать к поилке во время урока и совсем другое когда в портфеле 0.5\1 л обычной воды.
12:00:57 03-10-2023
Судя по дневнику, девочка НЕ примерного поведения. Может она намеренно провоцировала учителя?
12:02:45 03-10-2023
Сестра-скандалистка и потенциальная брошенка, лучше бы научила младшую дневник заполнять, вместо того что-бы доносы строчить. Родителей за такое воспитание лешить родительских прав. Детей в детский дом.
12:42:38 03-10-2023
Гость (12:02:45 03-10-2023) Сестра-скандалистка и потенциальная брошенка, лучше бы научи... Господи, сколько ненормальных среди комментаторов...
12:24:38 03-10-2023
Мы в сов.время сидели по 6 уроков никакой воды небыло и никто не умер
12:54:14 03-10-2023
Гость (12:24:38 03-10-2023) Мы в сов.время сидели по 6 уроков никакой воды небыло и ник... Не сочиняй! В сов. время в рекреациях были питьевые фонтанчики для школьников. Хоть запейся!
13:42:54 03-10-2023
Гость (12:54:14 03-10-2023) Не сочиняй! В сов. время в рекреациях были питьевые фонтанч... Во время перемены!!!
12:43:28 03-10-2023
Гость (12:24:38 03-10-2023) Мы в сов.время сидели по 6 уроков никакой воды небыло и ник... Склероз замучил? Тебе надо было воду пить, тогда бы мозги не скукожились.
12:43:53 03-10-2023
Комментаторы амика, конечно, в очередной раз поражают своей ограниченностью и скудностью ума.
12:46:27 03-10-2023
ох яжемамка раскудахталась...
12:59:45 03-10-2023
Гость (12:46:27 03-10-2023) ох яжемамка раскудахталась...... Ох, яжетупица раскукарекался...
12:53:04 03-10-2023
Не дай бог такое в Китае бы произошло. Там практически с рождения все ходят с водой. Там бы не только учителя с директором уволили. Там бы даже школу расформировали.
13:10:59 03-10-2023
Гость (12:53:04 03-10-2023) Не дай бог такое в Китае бы произошло. Там практически с рож... И правильно сделали бы. Вода необходима для работы мозга.
13:45:47 03-10-2023
Гость (12:53:04 03-10-2023) Не дай бог такое в Китае бы произошло. Там практически с рож... Поэтому китаёзы мышек летучих чпокают
13:03:49 03-10-2023
В детский дом обеих, для перевоспитания.
13:09:49 03-10-2023
Гость (13:03:49 03-10-2023) В детский дом обеих, для перевоспитания.... Своих спиногрызов сдай в детдом, раз такой умный.
13:05:00 03-10-2023
по почерку в дневнике явно не третьеклашка писала
13:28:24 03-10-2023
гость (13:05:00 03-10-2023) по почерку в дневнике явно не третьеклашка писала... Они теперь так ручку держат, чуть ли не в кулаке. А левшей сколько развелось?!
14:16:54 03-10-2023
Гость (13:28:24 03-10-2023) Они теперь так ручку держат, чуть ли не в кулаке. А левшей с... Всм "развелось"?))) Они были всегда. Просто их перестали переучивать, и это нормально. Или вы считаете, что ежели человека заставить ручку держать в правой руке, то он автоматом правшой становится? И в чем ужас "разведения" левшей, почему это у вас вызывает желание орать в голос?
15:13:16 03-10-2023
Гость (13:28:24 03-10-2023) Они теперь так ручку держат, чуть ли не в кулаке. А левшей с... причем как ручку держат,пропись букв посмотрите,с каких пор в третьем классе уже начали писать не понятно какими буквами
14:14:15 03-10-2023
Вода необходима для работы мозга.---- еда тоже. Им волю дай, они и булки жрать на уроках начнут.
17:38:11 03-10-2023
На уроках должны заниматься уроками, а не пить, жрать или еще что-то делать. Будет перемена - хоть запейся, а если уж очень припекло - попросись выйти из класса, как всегда и делали. Тупые дети у тупых родителей, нет слов цензурных, еще и учителя обвинили, хотя он прав на 100%