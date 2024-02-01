Ученика бойца ММА Абдулманапа Нурмагомедова убили в Махачкале
Спортсмен скончался в машине скорой помощи
01 февраля 2024, 08:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/947959
В Махачкале застрелили 20-летнего бойца MMA, ученика Абдулманапа Нурмагомедова – Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает Mash.
По одной из версий, несколько месяцев назад Мутаев вместе со знакомыми унизил 18-летнего молодого человека, а мотивом для убийства стала месть.
Подозреваемый дождался Мутаева у дома и застрелил. Одна из пуль попала бойцу в голову, он скончался в машине скорой помощи.
В Махачкале ведутся поиски стрелка. Полиция перекрыла выезды из города.
08:34:54 01-02-2024
Сильнее мастера спорта по боксу, только мастер спорта по стрельбе .
09:04:45 01-02-2024
Мутая убили.
09:10:53 01-02-2024
Как неожиданно. Культ силы сработал против его адепта.
14:00:37 01-02-2024
вот такое оно ваше ММА - кто то сам убил, кого то самого убили смотри соседнюю новость
15:26:07 01-02-2024
Восток - дело тонкое?
20:47:21 01-02-2024
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате