Ученика бойца ММА Абдулманапа Нурмагомедова убили в Махачкале

Спортсмен скончался в машине скорой помощи

01 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/947959

В Махачкале застрелили 20-летнего бойца MMA, ученика Абдулманапа Нурмагомедова – Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает Mash.

По одной из версий, несколько месяцев назад Мутаев вместе со знакомыми унизил 18-летнего молодого человека, а мотивом для убийства стала месть.

Подозреваемый дождался Мутаева у дома и застрелил. Одна из пуль попала бойцу в голову, он скончался в машине скорой помощи.

В Махачкале ведутся поиски стрелка. Полиция перекрыла выезды из города.