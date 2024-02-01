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Ученика бойца ММА Абдулманапа Нурмагомедова убили в Махачкале

Спортсмен скончался в машине скорой помощи

01 февраля 2024, 08:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/947959
Фото: pxhere.com/ru/photo/947959

В Махачкале застрелили 20-летнего бойца MMA, ученика Абдулманапа Нурмагомедова – Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщает Mash.

По одной из версий, несколько месяцев назад Мутаев вместе со знакомыми унизил 18-летнего молодого человека, а мотивом для убийства стала месть. 

Подозреваемый дождался Мутаева у дома и застрелил. Одна из пуль попала бойцу в голову, он скончался в машине скорой помощи. 

В Махачкале ведутся поиски стрелка. Полиция перекрыла выезды из города.

Убийство Спорт

Комментарии 6

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Гость

08:34:54 01-02-2024

Сильнее мастера спорта по боксу, только мастер спорта по стрельбе .

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Гость

09:04:45 01-02-2024

Мутая убили.

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Гость

09:10:53 01-02-2024

Как неожиданно. Культ силы сработал против его адепта.

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Гость

14:00:37 01-02-2024

вот такое оно ваше ММА - кто то сам убил, кого то самого убили смотри соседнюю новость

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Гость

15:26:07 01-02-2024

Восток - дело тонкое?

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гость

20:47:21 01-02-2024

Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате

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