Ученые нашли 200-летнюю записку археолога во Франции

Специалист из прошлого рассказал, что уже копал в этом месте

22 сентября 2024, 21:30, ИА Амител

Лопата и ботинки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1131479

Во Франции студенты нашли записку, которой уже 200 лет. Они были на раскопках возле города Дьепп на севере Франции, пишет CBS News.

Студенты нашли глиняный сосуд, а в нем – стеклянный флакончик с запиской. На листке было написано, что в 1825 году здесь проводил раскопки П. Ж. Фере. Он был уроженцем Дьеппа и членом разных научных обществ.

В городских архивах Дьеппа подтвердили, что 200 лет назад здесь действительно были раскопки.

Иногда археологи находят такие записки, которые оставили строители домов. Но это бывает редко. Большинство археологов думают, что после них никто не будет копать, потому что они уже все сделали.