Массовое захоронение младенцев нашли в Великобритании
Подобные могилы могут быть и в других частях странах
08 сентября 2024, 13:45, ИА Амител
Массовое захоронение более чем из 300 тел, в основном мертворожденных младенцев и маленьких детей, обнаружено в графстве Большой Манчестер в Англии. Подобные могилы, вероятно, есть и в других местах страны, до 1980-х годов захоронением занимались больницы.
Массовое захоронение с 303 телами было обнаружено в Олдеме. В нем были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, 128 младенцев и маленьких детей, а также 29 взрослых. Имена лишь 147 из них были доступны в Сети.
О захоронении стало известно после того как одна из жительниц, искавшая своих братьев-близнецов, которые умерли в 1962 году, обратилась к членам городского совета. Один из них родился без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения.
На том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения, пишет Times.
17:12:07 08-09-2024
А ещё в Канаде подобное находили...!?
А ещё они всех индейцев...
А ещё Варфоломеева ночь...
А ещё охота на ведьм...
Ууууууу...! Если все это вспоминать...!?
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу...!?
11:09:32 09-09-2024
Гость (17:12:07 08-09-2024) А ещё в Канаде подобное находили...!?А ещё они всех инде...
А еще татаро-монголы. И египтяне. И неадертальцев не забыть...
И при чем тут больничное кладбище, где хоронили МЕРТВОРОЖДЕННЫХ младенцев?
22:01:58 08-09-2024
сатанисты опять-же, там жертвоприношения всякие