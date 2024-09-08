Массовое захоронение младенцев нашли в Великобритании

Подобные могилы могут быть и в других частях странах

08 сентября 2024, 13:45, ИА Амител

Кости / Фото: pxhere.com/ru/photo/621540

Массовое захоронение более чем из 300 тел, в основном мертворожденных младенцев и маленьких детей, обнаружено в графстве Большой Манчестер в Англии. Подобные могилы, вероятно, есть и в других местах страны, до 1980-х годов захоронением занимались больницы.

Массовое захоронение с 303 телами было обнаружено в Олдеме. В нем были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, 128 младенцев и маленьких детей, а также 29 взрослых. Имена лишь 147 из них были доступны в Сети.

О захоронении стало известно после того как одна из жительниц, искавшая своих братьев-близнецов, которые умерли в 1962 году, обратилась к членам городского совета. Один из них родился без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения.

На том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения, пишет Times.